CHP Kahramanmaraş İl Başkanı'ndan, Murat Kurum'a: 'Gel, sana maket evleri göstereyim'

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, kentte yapılan konutların büyük bölümünün boş olduğunu belirterek, “Murat Kurum diyor ya, ‘maket evler’ diyor ya CHP’li belediyelere… Gel, ben sana maket evleri Kahramanmaraş’ta göstereyim. 200 metrekare evi yıkılanlara 60 metrekare, iki oda, küçücük bir bekleme holü olan yerler verdiniz. Çünkü siz Kahramanmaraş’a hayatında gelmemiş, İstanbul’daki insanlara Google Earth’ten bakarak proje çizdirdiniz” dedi.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Ateş, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılının dolduğunu, dördüncü yıla girilirken acıların hâlâ taze olduğunu söyledi. Ateş, “Evet, maalesef yine o kara güne yaklaştık. 6 Şubat üçüncü yılını doldurup dördüncü yılına dönecek. Ama bizim acılarımız hâlâ taze. Bizim yüreğimizdeki yangın artarak devam ediyor. Sorunlarla ilgili söyleyeceğim şey şu: Sadece Kahramanmaraş’ta bir arabaya binelim ve beraber Kahramanmaraş’ın sokaklarında bir gezelim. Bir bakalım neler yapılmış, neler yapılmamış. Çünkü bu iş sadece bina yapmakla olmuyor” diye konuştu.

“YAPTIĞINIZ BİNALARIN YÜZDE KAÇI DOLU”

Ateş, yapılan binaların doluluk oranının açıklanması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Bir kere, yapılan binaların yüzde kaçı doldu? Bunun cevabını vermeleri lazım. Yapılan binaların yüzde kaçı sağlıklı, tam anlamıyla şartnameye uygun, bilime, ilme, fenne uygun yapıldı ve teslim edildi? Bugün teslim edilen binaların birçoğunda maalesef bina imalatından kaynaklı hatalar var. Çatısı akan, seramikleri düşen, altyapısı çöken, çevre düzenlemesi olmayan binalar insanlara teslim edildi.”

“MAKET EVLERİ GEL KAHRAMANMARAŞ’TA GÖR”

Yaklaşık bir buçuk aydır köy evleri ile kent merkezindeki rezerv konutları gezdiğini ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

“Şehrin içinde yapılan rezerv konutlar dahi dolmadı. Hani Murat Kurum diyor ya, “maket evler” diyor ya CHP’li belediyelere. Murat Kurum, gel ben sana maket evleri Kahramanmaraş’ta göstereyim kardeşim. Gel, gel, gel. 200 metrekare evi yıkılanlara 60 metrekare, iki oda, küçücük bir bekleme holü olan yerler verdiniz. Niye dolmuyor Kahramanmaraş’taki evler? Niye dolmuyor biliyor musunuz? Çünkü siz Kahramanmaraş’a hayatında gelmemiş, İstanbul’daki insanlara Google Earth’ten bakarak proje çizdirdiniz. Maraş insanının yaşam tarzına uygun olmayan binalar yaptınız. O yüzden dolmuyor.”

“ALTYAPI FİRMASI KİMSEYİ DİNLEMİYOR”

Altyapı çalışmalarına ilişkin eleştirilerini sürdüren Ateş, kentte faaliyet gösteren altyapı firmasının hiçbir yetkiliyi dikkate almadığını öne sürerek, şunları söyledi:

“Kaldı ki altyapıyla ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Bir altyapı firması var ne valiyi dinliyor ne milletvekillerini ne iktidarı ne büyükşehir belediye başkanını. Kimseyi dinlemiyor. Sırtını kime dayamış? Saraya dayamış. Ve o altyapı firması, Kahramanmaraş’ta bir buçuk aydan beri insanlara kan kusturuyor. Arabalarına binip bir yerden bir yere gitmek isteyen Kahramanmaraşlı vatandaşlar, off-road yarışlarına katılmış gibi çıkıyorlar yolun sonunda. İnsanlar akıl almaz derecede bu konuda tepkili.”

“YÜREĞİNİZ YETİYORSA GELİN BİRLİKTE VATANDAŞI GİDELİM”

"Gelin yüreğiniz yetiyorsa kenti birlikte gezelim" diyen Ateş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eğer yürekleri yetiyorsa, bu kenti idare edenlerle gelsinler. Beraber çıkalım, depremlerle ilgili yapılan çalışmaları yerinde hep beraber denetleyelim. Eğer vatandaşlar bu durumdan memnunsa, şehrin girişinden Adalı Kavşağı’na bir gidelim; Dulkadiroğlu bölgesine doğru, Doğu Kent’e doğru bir gidelim, sanayi bölgesine gidelim, Namık Kemal Mahallesi’ne gidelim. Eğer vatandaşlar hallerinden memnunsa, ben bu kameralara çıkacağım ve hepsinden tek tek özür dileyeceğim.

Ama maalesef, maalesef Kahramanmaraş dördüncü yılına girmesine rağmen bugüne kadar bitmiş olması gereken hizmetlerin hiçbiri bitmedi. Trabzon Caddesi’ndeki binaları bitirdiniz, doğru. Peki niye açamıyorsunuz? Niye oradaki dükkânları teslim edemiyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Niye orada yaptığınız iş yerlerinde ve konutlarda hiç kimse oturmuyor? İnsanlar niye taşınmıyorlar oraya?”

“SAĞLIK, EĞİTİM ALANINDA SORUNLAR DEVAM EDİYOR”

Ateş, Kahramanmaraş’ta sağlık, eğitim ve tarım alanlarında da ciddi sorunların sürdüğünü belirterek, “Sağlık alanında sorunlar aynen devam ediyor. Eğitimle ilgili, depremde yıkılan okulların yerine hâlâ okullar yapılmış ve bitirilebilmiş değil. Sağlıkla ilgili hâlâ çok ciddi doktor eksiğimiz var. Tam teşekküllü hastane eksiğimiz var. Yoğun bakımlarda yer yok. İnsanlar yoğun bakımda yer bulamadığı için perişan. Birçok insan canından oluyor. Tarım konusunda zaten anlatmaya gerek yok. Çiftçiyi kendi hâline bırakmış bu hükümet. Yani her alanda; ekonomide de eğitimde de sağlıkta da bütün alanlarda maalesef Kahramanmaraş beklediği ve hak ettiği hizmeti alamadı” ifadelerini kullandı.

Mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Ateş, “Mücadele varsa umut var. Biz mücadele edeceğiz. Biz gece gündüz bu işlerin takipçisi olacağız. Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.