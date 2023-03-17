Depremde yıkılan binaların müteahhitlerinin mal kaçırmasını engellenmek için kanun teklifi!

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:43

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 10:44

CHP Muğla Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Av. Burak Erbay, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde, yıkılan ya da hasar gören binaların imalatında sorumluluğu olan müteahhitlerin mal varlıklarını kaçırmalarının önlenmesi için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Muğla Milletvekili Burak Erbay, İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal’dan oluşan Deprem Araştırması Hukuk Komisyonu, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde ziyaretlerde bulunarak, Cumhuriyet Savcılıkları, barolar ve CHP İl Hukuk Komisyonları ile görüşmeler yaptı.

“MALLARI KAÇIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Komisyon çalışmaları sonucunda açıklamada bulunan CHP’li Erbay, resmi açıklamalara göre yaklaşık 50 bin kişinin ölümüne neden olan bu yıkımın birçok sorumlusu olduğunu vurgulayarak, “Yaptığımız incelemelerde binlerce yurttaşımızın ölümüne ve yaralanmasına sebep olan binaları yapan müteahhitlerin, ülke dışına kaçmaya çalıştıklarını ve maddi sorumluluktan kaçınmak için mallarını başka kişilere devrettiklerini, bu yolla mal kaçırmaya çalıştıklarını tespit ettik” dedi.

“TEKLİFİ MECLİS’E VERDİK”

Bu tür soruşturmalarda müteahhitlerin mal varlıklarına tedbir konulması ile ilgili yeterli düzenleme olmadığını anlatan Erbay, “Soruşturmalarda, sorumlu müteahhitlerin mal varlıklarına el koyulamıyor. İleride maddi sorumluluktan kaçmak isteyen müteahhitler de mal varlıklarını başka kişilere devrediyorlar. Bu kapsamda biz de gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) değişiklik yapılması için hazırladığımız kanun teklifini TBMM’ye verdik” şeklinde konuştu.

“MEVCUT HUKUK DÜZENLEMELERİ YETERSİZ”

Türkiye’deki hukuki düzenlemelerin, taksirli suçlar nedeniyle yaşamını, vücut bütünlüğünü ya da maddi varlığını kaybeden kişilerin kayıplarının tazmini için yeterli olmadığını ifade eden CHP’li Erbay, “Taksirli suçların, sonuçları bakımından "hoş görülebilir veya hafif suçlar" olarak değerlendirildiği görülmektedir. Ceza hukukunun temelinde üç amaç bulunmaktadır. Bu amaçlar; suçlunun ıslah edilmesi, mağdurun tatmini ve suça karşı caydırıcılığın sağlanmasıdır. Ancak ülkemizde, özellikle taksirli suçlara ilişkin mevcut hukuk düzenlemelerinin yetersiz kaldığı apaçık ortadadır. Taksirle suçlarda hapis cezasının yanı sıra para cezası öngörülmelidir. Bu para cezası gerçekten etkili olmalı ve suç nedeniyle zarar gören kişileri maddi ve manevi açıdan tatmin etmelidir. Deprem gerçeği karşısında daha da önem kazanan taksirle öldürme suçları ve yaptırımları konusunda yaşanan eksikliklerin acilen tamamlanması için 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma başlıklı 128. maddesinde sayılan yağma, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, zimmet ve rüşvet gibi suçlarda ön görülen elkoyma hükümlerinin yanına ilave fıkra ile taksirle ölüme sebebiyet verme suçunun da bu kapsama alınması için kanun teklifimizi verdik. Mal kaçırmaların önüne geçmek için bu kanunun acilen kabul edilmesi gerekiyor. Bu kanun teklifiyle depremde yıkılan binalarda sorumluları bulunan kişilerin mal varlıklarına tedbir konulmasını amaçlıyoruz. Depremle ilgili tüm hukuki süreçlerin takipçisi olacağız. Depremde mağdur olan yurttaşlarımızın haklarının aranması konusunda samimi olan tüm partilerden bu kanun teklifimize destek vermesini bekliyoruz” dedi.