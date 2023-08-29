CHP Karakoz: İncir en az 120 tl olmalıdır

Yayınlanma: 29.08.2023 - 08:51

Güncelleme: 29.08.2023 - 08:52

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz, kentin en önemli gelir kaynaklarından olan incirin alım fiyatının 120 TL olması gerektiğini söyledi.

“İncir alım fiyatları açıklanırken girdi maliyetlerine ve enflasyon oranlarına dikkat edilmelidir” diyen CHP’li Karakoz, “Unutmayın! Maliyetler çok yükseldi ve üretici en az 120 TL fiyat bekliyor” ifadelerini kullandı.

“İNCİR ALIM FİYATLARI BİR AN ÖNCE AÇIKLANMALIDIR”

Son bir yıl içinde iğneden ipliğe gelen zamlar ve tarımsal üretimde artan girdi maliyetleri karşısında incir üreticisi, ürettiğini satabilse bile üretim maliyetlerini karşılayamadığını ifade eden CHP’li Karakoz; “İncir alım fiyatları bir an önce açıklanmalıdır ki hasat yapan üretici incirine biçilen değeri ve para kazanıp kazanmadığını görsün. Açıklanacak fiyatlar üretici tarafından kabul edilebilecek rakamlar olmalıdır. Sezonun tüm paydaşlar için hayırlı ve bereketli olması istiyorsa üreticinin beklediği yönde incir alım fiyatı olarak en aza 120 TL bandında bir fiyat açıklamalıdır” çağrısını yaptı.