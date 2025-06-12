CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ünalmış'tan Yeni Akit yetkilileri hakkında suç duyurusu!

CHP'li avukat Niyazi Ünalmış, Zekeriya Say ve Halil Kışlacık hakkında, "hakaret", "kişinin hatırasına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Çok sayıda takipçisi olan ve toplumda bilinirliliği olan şüphelilerin, herkesin kolayca ulaşabileceği bir sosyal medya mecrasında ve internet sitesinde, gündemde olan konuda yazmış olduğu mesajlar, atmış oldukları tahrik edici ve dini değerleri aşağılayıcı başlıklar, toplumun bir bölümünü açıkça tahrik etmiş, birçok kişi bu mesajla ilgili yeni mesajlar atmış ve halk bu mesajlar üzerinden kutuplaşarak yeni suçların işlenilmesine sebebiyet vermişler ve ölünün hatırasına alenen sosyal medya mecrasında hakaret etmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

"VİCDAN SAHİBİ HAKİM SAVCILARIN..."

Yeni Akit yöneticilerinin cezalandırılmalarını talep eden Ünalmış, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'yi yasa boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in önce yaralanmasın sonrasında vefatı sonrasında kağıt israfı Akit gazetesi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemiştim, kamuoyuna duyurmuştum. Bugün itibarıyla bu suç duyurusunu gerçekleştirdim. 'Bunlar nasıl insan' demiyorum çünkü bunlar insan olamazlar. İlk kazanın gerçekleştiği gün 'çarpıldı' diye haber yaptılar.

Bunlar insan değil. Devamında 'müfteri p......' diye karikatür yayınladılar. Çok özür diliyorum sizlerden. Bu cümleleri kurdular. Biz ağzımıza almaya utandığımız cümleleri bunlar gazeteden yayınladılar. Bunlar kağıt israfı, bunlar insan artığı olamaz. Dolayısıyla biz verdiğimiz söz doğrultusunda bugün suç duyurumuzu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptık. Artık vicdan sahibi hakim savcıların görevinin gereklerini yerine getirmelerini bekliyoruz."