Nehir Zeyrek'in babasına vedasına Ali Sunal'dan destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitenin havuzunda meydana gelen bir arızayla ilgilendiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Zeyrek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Başkan Zeyrek’in ani ölümü, Manisa halkını ve sevenlerini yasa boğdu.

Zeyrek’in vefat haberinin ardından ailesi ve yakınları derin bir üzüntü yaşarken, kızı Nehir Zeyrek’in babasına sosyal medya üzerinden yaptığı duygu yüklü paylaşım, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Babasının dürüstlüğüne, çalışkanlığına ve insan sevgisine vurgu yapan Nehir Zeyrek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Benim babam nasıl biriydi biliyor musunuz? Dürüsttü. Hem de çok dürüsttü. Siyasetin içinde olmasına rağmen, asla yalan söylemezdi. Çalışkandı. Sabah saat sekizde işe gider, gece ikide dönerdi. Annemle birlikte kızardık bazen: 'Seni hiç göremiyoruz' derdik. O ise hep aynı cevabı verirdi: 'Bir ay daha sabredin, her şeyi yoluna koyacağım.' Ama o 'bir aylar' hiç bitmedi.

Manisa'yı çok severdi. Her büyüğünü, her küçüğünü, her hayvanı. Her şeyiyle kucaklardı. Hayat doluydu. Denize gitmeyi, spor yapmayı, yeni diller öğrenmeyi severdi. Ama her şeyden önce, çok iyi bir babaydı. Bize vakit ayıramadığında mahcup olurdu. Birlikte konsere gitmek, yeni şehirler keşfetmek, bazen de sadece sabah işe gitmeden önce uykulu uykulu sarılmak isterdi.

Bana hep şunu derdi: 'Baban varsa sorun yok' Ama benim artık bir babam yok. Şimdi odamdayım. Elimde kalan anılarla, kardeşlerimin ve annemin yanındayım. Bu ani ölümün şokunu atlatmaya, içimizdeki yaraları sarmaya çalışıyoruz. Toparlanacağız. Toparlanmalıyız ki, hesabını sorabilelim. Babacığım, eğer beni görüyorsan... Sen bu dünyada en çok sevdiğim insandın. Hâlâ öylesin.

Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin.”

Nehir Zeyrek’in yürek burkan bu mesajı, kısa sürede binlerce kişiye ulaştı ve çok sayıda destek mesajı aldı. O mesajlardan biri de oyuncu Ali Sunal’dan geldi.

Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç Nehir’e şu sözlerle seslendi:



“Sevgili Nehir, yazdıklarını gözyaşları içinde okudum. Ben de iki kız babasıyım. Ben de babamı 22 yaşındayken kaybettim, yaşadığını az çok anlayabilirim. Ne zaman istersen benimle konuşabilir, dertleşebilirsin. Her zaman yanında olduğumu bilmeni isterim.”