CHP, Konya'da ‘millet iradesine sahip çıkıyor’ mitingi düzenliyor

Yayınlanma: 02.05.2025 - 14:56

Güncelleme: 02.05.2025 - 14:58

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talepleriyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında yarın Konya'da önemli bir buluşma gerçekleştiriyor. Bu miting, özellikle son dönemde Türkiye’nin pek çok ilinde yapılan ve büyük ilgi gören etkinliklerden biri olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya'da düzenlenen basın toplantısında, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal krizlere dikkat çekti. Adem, “Ülkemiz artık AKP iktidarı tarafından yönetilemiyor. Halk bunu gördü, insanlar yoruldu. Emekli geçinemiyor, çiftçi her geçen gün daha da zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Öğrenciler hala yurt sorunuyla mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.

Konya İl Başkanı Bekir Yaman ise mitinglerin, özellikle AKP’nin güçlü olduğu illerde yapılmasının önemine değindi. Yaman, "Konya'dan başlayarak bu iktidara son vereceğiz. Konya, iktidar yolunun geçeceği yer olacak" dedi.

ERHAN ADEM: "BİZ HALKIN İKTİDARINI SAVUNUYORUZ"

CHP'nin önde gelen isimlerinden Erhan Adem, miting sürecinde yaşanan gerginliklere de değindi. Konya'nın Çumra ilçesinde parti aracına yapılan silahlı saldırıyı kınayan Adem, “Bizim korktuğumuz bir şey yok, çünkü halkın yanında ve barışçıl bir mücadele içindeyiz. AKP'nin yıllarca süren baskıcı politikalarına karşı duracağız. Biz, halkın iktidarını savunuyoruz” dedi.

“KONYA, YARIN HALKIN GÜÇLÜ OLDUĞU BİR YER OLACAK”

CHP Parti Meclisi Üyesi Yalçın Görgöz, Konya'nın Cumhuriyetin kalesi olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı. Görgöz, "Konya, tarihinin en büyük değişim sürecini yaşıyor. Birçok alanda gerileme yaşanmış olsa da, halkın tepkisi, iktidarın uyguladığı politikalarla ilgili olarak büyüyor. Bugün AKP’nin güçlü olduğu Konya, yarın halkın güçlü olduğu bir yer olacak" dedi.

"ERKEN SEÇİM İÇİN HALK HAZIR"

"Bütün halkımız, AKP iktidarının yarattığı bu sıkıntıdan kurtulmak için sandık başına gitmeye hazır" diyen Görgöz, erken seçim taleplerinin hızla arttığını ve bu yıl içinde seçim yapılması gerektiğini vurguladı.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, Konya'da büyük bir coşku içinde yapılmaya hazırlanıyor.