CHP kurmayları ABB operasyonunu değerlendirdi: 'Ters teper, Mansur Yavaş ismi yolsuzlukla yan yana gelecek bir isim değil!'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik "konser" operasyonunu değerlendiren CHP kurmayları, operasyonun öncekiler gibi siyasi amaçla yapıldığını, iktidarın, siyasetin dengeleriyle oynadığını belirtti.

Kurmaylar, en güçlü rakip olan Mansur Yavaş’ın hedef alındığını, Ankara operasyonunun ters tepeceğini ifade ederek, “Toplum bazı isimleri yolsuzlukla yan yana getiremiyor. Mansur Yavaş da o isimlerden bir tanesi. Mansur Yavaş, yolsuzlukla yan yana gelmez” dedi.

ABB tarafından 2021-2024 yıllarında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların "kamu zararına neden olduğu" iddialarına ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında, aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 13 kişi dün gözaltına alındı.

ABB operasyonunu değerlendiren CHP kurmayları, operasyonun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve diğer CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlardan ayrı tutulamayacağını, bu operasyonun da siyasi bir amaçla yapıldığını vurguladı.

“ŞU ANDA EN GÜÇLÜ RAKİP MANSUR YAVAŞ”

Operasyonun yapılacağının son günlerde dillendirildiğini ve devamının da gelebileceğini belirten kurmaylar, şunları söyledi:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğimizden beri kendisine yönelik yürütülen süreç sonunda, Ekrem Başkan fiilen siyaset arenasının dışına itildi. Diploma davası, siyasi yasak; bunların tamamı Ekrem İmamoğlu’nu egale emek üzere yapıldı. İmamoğlu oyun dışı kalınca şimdi Erdoğan’ın karşısındaki en büyük rakip Mansur Yavaş oldu. Karşımızda da iyi niyetli olmayan bir iktidar olduğuna göre ilerleyen süreçte Genel Başkan’a siyasi yasak bile getirebilirler. Karşımızda, sandıkta kazanamayacağını öngören bir iktidar var. Ekonomiyi düzeltemiyor, topluma bir şey vadedemiyor. Bu yüzden karşısına çıkacak adayı belirlemeye çalışıyor, rakibini yok ediyor.”

ABB operasyonun bir itiraf niteliği taşıdığını belirten kurmaylar, “İktidar malumun ilanını yapmış oldu aslında. Bu operasyonla şunu demek istedi: ‘Biz masa başı oyunlarla siyaseti dizayn etmeye çalıştık. Hukuku araç olarak kullanmaya çalıştık. Ama gelin görün ki ne toplumsal karşılık yaratabildik ne anketlerde CHP’nin başarısının önüne geçebildik ne insanların barışçıl yollarla demokratik hak aramasının önüne geçebildik.’ Bunları onlar da görüyorlar. Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

“OPERASYON SİYASİ”

Operasyonun "siyasi" olduğunun altını çizen kurmaylar, "Dosyada elle tutulur hiçbir şey yok. Bir bilirkişi var; Fahrettin Alişar. Melih Gökçek ile ilgili 13 dosyaya takipsizlik kararı veriyor ve bu dosyada çok ciddi kamu zararı ifade ediliyor. Mansur Bey bunu tüm detaylarıyla açıklayacak basın toplantısında. Bilirkişi, okuma-yazma bilen herkesin ‘Burada kesinlikle bir kamu zararı, görev ihmali var’ diyeceği dosyaya takipsizlik kararı veriyor. Aynı bilirkişi, ABB ile ilgili gözaltı ve soruşturma izni veriyor. Gökçek, operasyondan sekiz saat öncesinde bir paylaşım yapıyor. Eğer gizli yürüyen bir soruşturmaysa nereden bilgisi var? Dolayısıyla bunların tamamı operasyonun siyasi olduğunun kanıtı" değerlendirmesini yaptı.

Başkan Mansur Yavaş’ın cevaben kapsamlı bir hazırlık içinde odluğunu aktaran CHP kurmayları, şöyle devam etti:

“Mansur Bey’in şöyle bir özelliği var: Belediyede herhangi bir iddia olduğu anda konuyla ilgili soruşturma açar. Konserler meselesiyle ilgili de müfettiş raporları hazırlatmış, iç denetimini başlatmış, Sayıştay inceleme yapmış, o dönemin gelen müfettişleri bir şey bulamamış. Şimdi bir FETÖ taktiğiyle yine CHP’li bir belediye üzerinde oyun kuruluyor.

Siyasetin bu kadar dengeleriyle oynamak iktidara bir şey katmayacak. Ankara operasyonu ters teper. Hangi akıl bunu yaptırıyor ya da öngöremediğimiz ne hesapları var, bilmiyoruz. Karşısındaki hangi rakibi oyun dışına atarsa atsın bizim toplumumuz mağduru sahiplenen bir toplum. Bu durum anketlerde çok net bir şekilde gözlemleniyor. Son anketlerde CHP’nin oyu yüzde 42. Toplum bazı isimleri yolsuzlukla yan yana getiremiyor. Mansur Yavaş da o isimlerden bir tanesi. Mansur Yavaş, yolsuzlukla yan yana gelmez."

“İTİRAZIMIZ İKİLİ HUKUKA"

CHP kurmayları, hukuki bir sorun olması durumunda, adil yargılamanın sonuna kadar destekçisi olacaklarını, bir iddia olduğu zaman soruşturulması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim itirazımız ikili hukuka. Bilirkişinin kim olduğu belli, Gökçek sekiz saat önce açıklama yapıyor, kaç gün önce bu Ankara’da dillendiriliyor; demek ki burada bir siyasi operasyon, algı yaratma çabası var. Bu dosyada gerekli müfettiş raporları yapılmış, Sayıştay denetimleri geçirilmiş, kendi iç denetimleri yapılmış, kamuoyuyla tek tek nerelere harcama yapıldığı paylaşılmış. Konunun tekrar açılması bile hukuk dışı."