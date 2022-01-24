CHP kurmayları, Sezen Aksu ve Sedef Kabaş olaylarını değerlendirdi

24 Ocak 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye yeni yılda gelen zamlarla ekonomi gündemini konuşurken, önce sanatçı Sezen Aksu, bir şarkı sözü nedeniyle hedef alındı. Ardından gazeteci Sedef Kabaş, “cumhurbaşkanına hakaret”ten tutuklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve CHP Grup Başkanvekil Özgür Özel, yaşanan bu gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Olayların bir gündem değiştirme çabası olduğunu söyleyen İlgezdi, “İktidar, dayanılmaz boyutlara ulaşan, hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluk karşısında halkın tepkisini bastırmak için, korku iklimini büyütüp yaymak istiyor. Yaşadıkları panik ve çözümsüzlüğü, daha da saldırganlaşarak bastırmaya çalışıyorlar” dedi. “Kabaş’ın 12 Eylül mantığı ile gözaltına alındığını” vurgulayan İlgezdi, “Adalet Bakanı ‘Bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır’ dedi. Bakan’ın açıklaması sonrası Kabaş tutuklanması ülkemizdeki adalet ne halde olduğunun kanıtıdır” ifadelerini kullandı. Aksu’nun ise 2017’de yazdığı bir şarkı yüzünden hedef haline getirildiğine dikkat çeken İlgezdi, “İktidar yeni gündemini yaratırken özgürlükçü ruhundan korktuğu sanattan ve sanatçıdan da intikamını almaya çalışıyor. Sezen’in dediği gibi ‘Kim yolcu kim hancı? Dur bakalım.’ Korkunun ecele faydası yok, gidecekler” dedi.

CHP’li Özel ise yaşananları “kutuplaşma siyasetinin örneği” olarak değerlendirdi.

ADALET VURGUSU

Özel, “Son yıllarda bir pozitif gündem belirleyemeyen, bu nedenle korku siyasetine sarılan bir Adalet ve Kalkınma Partisi’ni izliyoruz” ifadelerini kullandı. Özel, şunları kaydetti: “Geçen sene bugünlerde 8 lira olan doların, 13 liraya çıkması konuşulmasın, her gün yaptığı zamlar, insanların ödeyemediği elektrik faturaları konuşulmasın diye ‘din hassasiyeti’ üzerinden siyaset yapan bir genel başkan portresi takınmaya başladı. Şu mesajı veriyor vatandaşa: ‘Açsın, yoksulsun, faturanı dahi ödeyemiyorsun ama dinimize saldırı var, biraz sabret.’ CHP olarak biz, elbette ekonomiyi, yoksulluğu ve açlık sorununu gündemden düşürmeyeceğiz ama son tartışmalar ekseninde yakıcılığını yeniden hissettiğimiz adalet sorununu da ifade özgürlüğü sorununu da demokrasi sorununu da konuşmaya devam edeceğiz.”

CHP: O MADDE KALDIRILSIN

CHP, Türk Ceza Yasası’nın (TCK) “cumhurbaşkanına hakaret” suçunu düzenleyen maddesinin yürürlükten kaldırılması için yasa teklifi hazırladı. Özel’in imzasını taşıyan teklif, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 19 Ekim 2021 tarihli Vedat Şorli-Türkiye kararı üzerinden bir yasa teklifi verdi. Karar ile “TCK’nin cumhurbaşkanına hakaret suçuna ilişkin 299. maddesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesine aykırı olduğunun kanıtlandığını” belirten Kaboğlu, “Söz konusu ifade özgürlüğü ihlali tespiti, bizatihi TCK’da cumhurbaşkanı’na hakarete ilişkin olarak özgül bir suç tipinin bulunması olgusuna dayandığından, Türkiye’nin ulusal mevzuatının AİHS’ye -ve Anayasa’ya- uygunluğunun sağlanması için, TCK’nin 299. maddesinin ilga edilmesi zorunludur” ifadelerini kullandı.