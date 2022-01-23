Sezen Aksu’ya suç duyurusunu böyle yaptılar: Beyinlerine sıkacağız, dillerini keseceğiz

23 Ocak 2022 Pazar, 11:55

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu üyeleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da isim vermeden hedef aldığı Sezen Aksu hakkında İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan grubun tehditlerle dolu sözleri dikkat çekti.

Sezen Aksu için “Köksüz, adına minik serçe dediğimiz, aslında Adem aleyhisselamı yoldan çıkaran Şeytanın yolundan giden…” ifadesi kullanılan açıklamada, “Şehitlerimize asla laf söyletmeyiz. Bundan sonra söyletmeyeceğiz. Onlara laf söyleyenlerin dillerini keseceğimizi buradan ilan ediyoruz”, “İçişleri Bakanımızın da dediği gibi, ‘beyinlerine sıkacağız, kafalarına. İnlerinde hepsini ezeceğiz. Dağda, PKK’yı Kandil’de nasıl eziyorsak, onları savunanlara da bunu bir defa daha söylüyoruz” denildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun da hedef alınıp "100 yıldır sindirdiğiniz bu millet artık ayağa kalkmıştır" vurgusu yapılan açıklamada, "Bugünden sonra dinimize, imanımıza, mukaddesatımıza dil uzatanlar bilsinler ki artık eski Türkiye yok. Allah ayetinde şöyle buyurmaktadır: "Bu din Alllah'ındır. Küfür ve iman kıyamete kadar savaşacaktır." Biz de iman tarafındayız. Bu imanın serhadlarıyız, neferleriyiz. Bizim neslimizin sonu gelmeden bu din çökmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Cuma namazı için geldiği Çamlıca Camisi’nde yaptığı konuşmada “Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” demişti.



