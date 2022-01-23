Erdoğan'a çok sert 'Sezen Aksu' çıkışı

23 Ocak 2022 Pazar, 21:40

Sanatçı Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen sözler üzerinden, iktidara yakınlığıyla bilinen kişi ve gruplar tarafından hedef gösterilmişti. Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri dine hakaret olarak yorumlanmıştı.

ERDOĞAN'DAN 'SEZEN AKSU' ÇIKIŞI

Son olarak, 'Sezen Aksu' tartışmasına dahil olan son isim de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından Çamlıca Camii'nde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.

"O DİLLERİ KOPARMAK GÖREVİMİZDİR"

Cuma namazı sırasında cami cemaatine seslenen Erdoğan, sanatçı Sezen Aksu'yu hedef aldı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir."

"KİMSİN? NESİN?"

Erdoğan'ın Sezen Aksu'yu hedef alan açıklamasına yanıt ise CHP Mersin Milletvekil Ali Mahir Başarır'dan geldi.

Başarır, katıldığı bir canlı yayında Erdoğan'a seslenerek "Kimsin? Nesin? Sende bir insansın" dedi.

Açıklamasının devamında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e seslen Başarır, "Hadi bakalım Adalet Bakanı bir tweet at. Ben adaleti savunuyorum, 'sen kimin dilini kopartıyorsun' de" ifadelerini kullandı.







