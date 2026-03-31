CHP'nin kurultay davasında gözler yarına çevrildi: Neler biliniyor?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na yönelik “şaibe” iddiasıyla Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

Dava kapsamında; CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında olduğu 12 sanık hakkında 1 ila 3 yıl arası hapis cezası isteniyor.

Davada eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş şikâyetçi, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla bulunuyor.

CHP kurultayının iptali istemiyle dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "davaya katılma" talebi de son celsede kabul edilmişti.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMADA DİKKAT ÇEKENLER

Davanın üçüncü duruşmasında ara karar açıklanmıştı. Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın İBB davası dosyasıyla birleştirilmesi için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına, birleştirme yönünde görüş gelirse duruşma kurulmaksızın birleştirme kararının verilmesine karar vermişti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da süren CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davanın İBB davasıyla birleştirilmesi talebine muvafakat vermemişti.

Öte yandan savcılığın 'Aziz İhsan Aktaş' davasıyla da dosyanın birleştirilmesini istediği ancak mahkeme tarafından söz konusu isteğin kabul edilmediği öğrenilmişti.

‘MUTLAK BUTLAN’ TARTIŞMASI

Davacılar, kurultayın “mutlak butlan” kapsamında geçersiz sayılmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve iade edilmesini talep ediyor. Bu senaryoda CHP yönetiminin görevden alınması ve partinin yeniden kurultaya gitmesi ihtimali tartışılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu ihtimale ilişkin “Görevi kabul etmek tarihi bir hata olur” açıklamasını yapmıştı. Ekrem İmamoğlu ise konuya dair, “Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Çok içimi yaktı” ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu, önceki duruşmalarda yaptığı savunmada, kendisine söz konusu kurultayda divan başkanlığını teklif edenin de mağdur olarak dosyada yer alan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu beyan etmişti.

NE OLMUŞTU?

Davanın geçmişi, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığı iddia edilmiş; delegelerin oylarını rüşvet karşılığında satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde dava açılmıştı. Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.