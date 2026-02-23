Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'den kurultay davasında 'birleştirme' kararına sert tepki: 'Akın Gürlek'in adrese teslim' yargı kumpası!'

CHP'den kurultay davasında 'birleştirme' kararına sert tepki: 'Akın Gürlek'in adrese teslim' yargı kumpası!'

23.02.2026 17:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP'den kurultay davasında 'birleştirme' kararına sert tepki: 'Akın Gürlek'in adrese teslim' yargı kumpası!'

CHP'nin kurultay davasında mahkemenin, dosyanın İBB davası dosyasıyla birleştirilmesi için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına CHP'den sert tepki geldi. Emir, "Bu karar, somut delil bulamayınca HSK'nın başına getirilmek için sarayın Bakan atadığı Akın Gürlek'in "adrese teslim" yargı kumpasıdır!" dedi.

CHP'nin kurultay davasının 3'üncü duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın İBB davası dosyasıyla birleştirilmesi için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına, birleştirme yönünde görüş gelirse duruşma kurulmaksızın birleştirme kararının verilmesine karar verdi. Gelişme sonrası CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den sert bir açıklama geldi.  

Emir, "Hâkim ayarlandı, dosya kaçırıldı, kumpas kuruldu!" diyerek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"39'uncu Olağan Kurultayımızdan tam bir gün önce, 27 Kasım 2025 tarihli HSK kararnamesi ile Kurultay davasına bakan Ankara 26'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi hakimi değiştirilmişti. 

O hakim bugün davanın 3'üncü celsesinde Kurultay davası dosyasını İstanbul’a göndererek Saray operasyonunu tescilledi!

Bu karar, somut delil bulamayınca HSK'nın başına getirilmek için sarayın Bakan atadığı Akın Gürlek'in "adrese teslim" yargı kumpasıdır! 

Bu karar iktidarı kaybettiğini bilen Saray rejiminin yargı eliyle yürüttüğü siyasi operasyonun ilanıdır.

Ne kurultay irademizi ne de hukuku sizin kirli kumpaslarınıza teslim etmeyeceğiz.

Bu harami düzene boyun eğmeyeceğiz, adaleti mutlaka tesis edeceğiz!"

KURULTAY DAVASINDA 'İBB' KARARI

CHP'nin kurultay davasının 3'üncü duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmüş ve ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın İBB davası dosyasıyla birleştirilmesi için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına, birleştirme yönünde görüş gelirse duruşma kurulmaksızın birleştirme kararının verilmesine karar vermişti. 

İlgili Konular: #Murat Emir #Kurultay

İlgili Haberler

Rıza Akpolat 'Kurultay hakkında itirafçı ol, Beşiktaş dosyan temizlensin' dediğini iddia etmişti: Özgür Özel'in işaret ettiği o avukat hakkında daha önce suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı!
Rıza Akpolat 'Kurultay hakkında itirafçı ol, Beşiktaş dosyan temizlensin' dediğini iddia etmişti: Özgür Özel'in işaret ettiği o avukat hakkında daha önce suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı! Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın savunmasında dile getirdiği “Bana ‘CHP Kurultayı hakkında itirafçı ol, Beşiktaş dosyan temizlensin” dediler” iddiası ve ardından CHP lideri Özgür Özel’in, “Rıza Akpolat’a ‘Kurultay davasında yalan at ve serbest kal’ diyen avukat” sözleriyle işaret ettiği Mikayil Dilbaz hakkında, aylar önce bir müvekkili tarafından “ikna suretiyle irtikap” iddiasıyla suç duyurusu yapıldığı ortaya çıktı.
CHP'nin kurultay davasında duruşma ertelendi: İBB davası dosyası ile birleştirilme hamlesi
CHP'nin kurultay davasında duruşma ertelendi: İBB davası dosyası ile birleştirilme hamlesi CHP'nin kurultay davasının 3'üncü duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın İBB davası dosyasıyla birleştirilmesi için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına, birleştirme yönünde görüş gelirse duruşma kurulmaksızın birleştirme kararının verilmesine karar verdi. Duruşma 1 Nisan'a ertelendi.
CHP'nin otobüs şoförünün yargılandığı davada ara karar
CHP'nin otobüs şoförünün yargılandığı davada ara karar CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt'un yargılandığı davaya devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, müştekilerden Okan A. hakkında yeniden talimat yazılmasına ve duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmasına karar vererek, duruşmayı 30 Mart'a erteledi.