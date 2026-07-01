CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül'e ertelendi: İBB itirafçısı Adem Soytekin dinlendi

CHP'nin Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nce "mutlak butlan" kararı verilen 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'na yönelik Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen "şaibe iddiaları"na yönelik davaya bugün devam edildi.

AV. ÜREGEN DURUŞMAYA KATILMADI

Söz konusu davada aralarında İBB Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor.

Davanın bugünkü duruşmasına CHP'nin butlan yönetimi tarafı "CHP vekili" sıfatıyla katılırken, sanık tarafları da salonda hazır bulundu. CHP'nin mutlak butlanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından önceki gün CHP Ankara İl Başkanlığı yönetiminde görevlendirilen, söz konusu davada davacı eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen duruşmada yer almadı.

"SOYUT İDDİALARIN ÖTESİNE GEÇMEMEKTE"

Duruşmaya sanıklardan Özgen Nama'nın savunmasıyla başlandı.

Sanık Nama; "Dosya kapsamında bana yöneltiler isnatlar, soyut iddiaların ötesine geçmemektedir. Şahsıma yönelik açık iftira taşımaktadır. Gençlik kollarından yetişme, 30 yıllık partiliyim. Erdal İnönü, Kemal Kılıçdaroğlu ile çalıştım. Kurultay zamanı belli delegeler, belli otellerde kalır. Ben de siyasi nezaket için İstanbul delegelerinin kaldığı otele ziyarete gittim. İddia edildiği gibi herhangi bir menfaat sağlama ve para dağıtma yoktur" dedi.

"ŞAHSİ MENFAAT TEMİN ETME İMKANIM YOKTU"

Dava konusu kurultayda delege olmadığını belirten Nama; "Kurultay sonucunda şahsi menfaat temin etme imkanım yoktu. Bu iddialar hayatın olağan akışına açıkça aykırıdır. Tarafıma yöneltilen isnatlar sadece hukuki dayanaktan yoksun değil, şahsıma da iftira barındırmaktadır. İftirayı atan hakkında da suç duyurusunda bulundum. Dosya kapsamında bu isnatları destekleyecek herhangi bir delil de yoktur. Açıklanan bu nedenlerle hakkımdaki asılsız isnatların düşürülmesini ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZ TANIĞI, TANIK OLARAK KABUL ETMİYORUZ"

Sanık Nama'nın savunmasının ardından avukatlarının savunmasına geçildi.

Nama'nın avukatı; "Burada bir hile olması için aldatmanın, yasaya baktığımızda da oy sayımını bozan herhangi bir eylem olması gerekir. Bu yönde olduğu belirtilen eylemler de sadece bir kişinin ifadesinde soyut olarak geçmekte, somut bir delile dayanmamaktadır. Bin 200 delegeden 1 kişi dahi müvekkilim aleyhine bir şey söylediği duyulmamıştır. Burada önemli olan somut yargılama yapmamız gerekiyor. Biz tanığı tanık olarak kabul etmiyoruz, mahkemenin de bu yönde bakmasını istiyoruz" dedi.

TANIK ELİNDE YAZILI KAĞITLA KATILDI

Nama tarafının savunmalarının ardından duruşmada, İBB davası kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren ve daha sonra tahliye edilen müteahhit Adem Soytekin tanık olarak dinlendi. Soytekin, duruşmaya avukatıyla SEGBİS'le katıldı.

Mahkeme hakimi, tanığı tek dinleyeceğini belirterek avukatı SEGBİS odasından çıkardı. Soytekin, konuşmasına başladığında elindeki not kağıdını gören hakim; "Elinde kağıt olmadan konuş" dedi. Bunun üzerine Soytekin; "Efendim isimler yazıyor, aşina olmadığım isimler olduğu için buraya not almıştım" yanıtını verdi.

Bunun üzerine sanık tarafları "Aşina olmadığı isimler varsa kağıttan okumasın" çıkışında bulununca hakim, SEGBİS odasındaki mübaşire kağıdı aldırtarak Soytekin'i dinledi.

"BEN ORADA DEĞİLDİM"

Soytekin, kurultay günü KİPTAŞ'dan daire satımı yapıldığını ileri sürerek; "Bir liste vardı. Bu listedeki birçok isim CHP Meclis üyesi, delegeydi. İsimler satış listesi gibi isimlerdi. Bu kişiler genellikle siyasi bağlantılı olan isimlerdi. Bu evler bedelsiz değil, değerinin altında satışla dağıtıldı" iddiasında bulundu.

Hakim, kurultay günü iddia konunun yaşandığı yerde olup olmadığını sorması üzerine Soytekin; "Ben kurultay sürecinde orada değildim. Daha önce milletvekilliği adaylığı yapmış isimler vardı" diyerek, "irade gaspı" konusunda bir görgü tanıklığının olmadığını belirtti.

"HATIRLAMIYORUM, 2023 OLMASI LAZIM"

Sanık İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan'ın soruları üzerine Soytekin; "İşlemi müteahhitler olarak biz yapıyoruz. Ben 3 hakim ortaktan biriydim" açıklamasında bulundu.

Av. Çağlayan'ın "Size, 'Parti içi iktidar mücadelesinde bunlar elimizi kuvvetlendirir, bu kişilere sat' denildi mi?" sorusuna Soytekin; "Hayır böyle bir konuşma yapılmadı" yanıtını verdi. Bu yanıtın üzerine Av. Çağlayan "Kurultay tarihini biliyor musunuz?" sorusu üzerine Soytekin; "Biliyordum ama hatırlamıyorum, 2023 olması lazım" açıklamasında bulundu.

"ÖZKANAT, İL BAŞKANI OLAMADIĞI İÇİN BEYANDA BULUNDU"

Tanık Soytekin'in ifadelerinin ardından avukatların savunmalarına geçildi.

Bu kapsamda beyanda bulunan Av. Çağlayan; "Tanığın elinde kağıtla geldiğini, önceki tanıklarda da aynı sorunu yaşadığımızı kayda geçirmek istiyoruz. Yılmaz Özkanat'ın (atanan Batman İl Başkanı) il başkanı olamaması motivasyonuyla buraya beyanda bulunmaya geldiğini belirtiyorduk ki, dün Özkanat mevcut yönetim tarafından il başkanı olarak atandı. Türkiye'de çok şey açığa çıkar ama bu çok hızlı açığa çıktı" dedi.

"1 YILDA İSİM VERİLEMEZ Mİ?"

Soytekin'in KİPTAŞ iddialarına değinen Av. Çağlayan; "KİPTAŞ'la ilgili soruşturma sürecinde araştırma yapıldı, bir şey çıkmadı. Buna rağmen tanık geldi, kendi yazdığı elindeki kağıttaki isimleri bile hatırlayamadı. Adem Soytekin, bütün suçlamaları reddetmişti, sonra etkin pişmanlıktan faydalandı, yine de çıkamadı. 10 gün sonra gidip bir şeyler daha ekledi. Sürekli gidip bir şeyler ekledi. Soytekin, 'Suç bir şekilde CHP'lilere yönlendirirsem, serbest kalırım' diye düşünerek, sürekli çarpıtma yapıyor. KİPTAŞ'tan kime ev verildiği bir türlü ortaya çıkmadı. Tüm Türkiye bu davayı biliyor, 1 yıldır isim verilemez mi? Çıkmıyor böyle bir şey. Hiçbir 2 kişinin beyanı birbiriyle uyuşmuyor, bu konuda. Buradaki iddiaların KİPTAŞ'a sorulmasını istiyoruz" dedi.

"KADROLU MÜFTERİ BUNLAR"

"Bu dosyadaki tanıklar, başka davada da tanıklık yapıyor. Kadrolu müfteri bunlar" diyen Çağlayan; "Kurultayda ev mi verilir? Bir yandan ev alan, diğer yandan telefon alan kurultay delegesi mi olur? Diyelim ki bana ev verecekler, yanımdakine telefon, böyle iş mi olur Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.

MUTLAK BUTLAN KARARI EKLENECEK

Taraf ve savcı beyanlarının ardından ara karar kuran Mahkeme Hakimi; dava konusu kurultaya ilişkin 36. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararının gerekçesinin dosyaya eklenmesine karar vererek, davayı 16 Eylül'e erteledi.