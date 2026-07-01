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Kılıçdaroğlu, 'CHP sandığa gömülecek' diyen Soner Çetin'i Genel Sekreter Yardımcısı yaptı

Kılıçdaroğlu, 'CHP sandığa gömülecek' diyen Soner Çetin'i Genel Sekreter Yardımcısı yaptı

1.07.2026 10:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu, 'CHP sandığa gömülecek' diyen Soner Çetin'i Genel Sekreter Yardımcısı yaptı

Yerel seçimlerde aday gösterilmeyince "Bu yapıyla CHP sandığa gömülecek. Cumhuriyet tarihinin en kısa genel başkanlığı Özgür Özel’i bekliyor" diyen Soner Çetin, CHP Genel Sekreter Yardımcısı yapıldı.

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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, partide tartışmalı isimleri görevlendirmeye devam ediyor. 

Kılıçdaroğlu, bu kez de 2024 Yerel Seçimleri'nde Çukurova'da yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden Soner Çetin'i CHP Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirdi. 

Çetin, aday gösterilmeyince CHP yönetimine tepki gösterirken “Bu yapıyla 31 Mart’ta kesinlikle CHP sandıkta önemli bir ders almış olacak, sandığa gömülecek. Ata, baba partimizi büyük bir hezimet bekliyor. Yeni CHP yönetimi ve genel başkanı da 31 Mart’ta ‘Bay bay Türkiye’ diyecek ve gidecek. Cumhuriyet tarihinin en kısa genel başkanlığı Özgür Özel’i bekliyordemişti. 

Aday gösterilmeyince İYİ Parti saflarına geçip Çukurova Belediye Başkan adayı olan Çetin, yüzde 8.55 oranında oy alabilmişti. CHP'nin adayı Emrah Kozay ise yüzde 52.84 oyla ilçe belediye başkanlığını kazanan isim olmuştu. 

Çetin, 'mutlak butlan'  kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimince CHP Genel Merkezi'nde yapılacak bayramlaşma programı için de "Sayın Genel Başkanımızı güllerle karşılayacağız" diyerek partililere çağrıda bulunmuştu. 

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #soner çetin #çukurova belediyesi

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