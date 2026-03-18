CHP’li Adıgüzel’den Ordu’daki maden projesine itiraz: ‘Belediye şirketi, özel sektöre taşeron yapılıyor’

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, geçen yılın aralık ayında Ordu Ünye’de dokuz mahalleyi ilgilendiren maden projesinin ÇED sürecine itiraz etti. Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Adıgüzel, konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi şirketi ORBEL’in özel şirketlerin maden ruhsatı alması için “taşeron” gibi kullanıldığını iddia eden Adıgüzel “25 Aralık 2025’te Ünye’de gerçekleştirilen bir maden ruhsatı başvurusuna ilişkin halkı bilgilendirme toplantısı, ORBEL adına yapılan başvuru çerçevesinde yapılmıştır. Ancak söz konusu toplantı, amacı ve hukuki çerçevesi bakımından ciddi sakatlıklar içermektedir” dedi.

Adıgüzel, “ÇED toplantısına resmi sıfatı bulunmayan üç ayrı özel şirket temsilcisinin katıldığını ve konuşmalara mudahale ettiğini, halkın soru sormasının engellendiğini” söyledi. “Ordu Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki ORBEL’in maden ruhsatını, bizzat işletme niyeti olmaksızın alarak özel sektöre devretmeye yönelik bir aracı rol üstlendiği yönünde güçlü bir kanaat oluşmuştur” diyen Adıgüzel, bu durumun Belediye Yasası’na aykırı olduğunu vurguladı. Adıgüzel, ORBEL’in kuruluşundan bu yana madencilik alanında herhangi bir faaliyeti olmadığının da altını çizdi.

‘RUHSATLAR DEVREDİLEMEZ, TİCARETE KONU OLMAZ’

Önergeye yanıt veren Bayraktar, Maden Yasası’na göre kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce kurumlara izin verildiğini belirtti. Bayraktar “Hammadde üretim izni olarak verilen ruhsatlar hiçbir suretle özel sektöre deverilmemekle beraber ticarete de konu edilememektedir” ifadelerini kullandı.

‘YÜZDE 60’INI SATTI’ İDDİASI

Bayraktar’ın verdiği yanıtla ilgili konuşan Adıgüzel, “Yanıtta ‘Hammadde üretim izni olarak verilen ruhsatlar hiçbir suretle özel sektöre verilemez ve ticarete de konu edilemez’ diyor. Bu şekliyle ORBEL, hiçbir şekilde madencilik faaliyeti yapamaz. Bunu ihale edemez. Bunu ticari bir metaya çeviremez. CHP’li belediyelere görevi olduğu halde ‘kreş açtın, yurt yaptın, kadın sığınma evi yaptın’ diye soruşturma açan, bunu engellemeye çalışan hükümete soruyorum, Ordu Büyükşehir Belediyesi senin de bakanlığının yazdığı yazı ve kanunun amir hükümlerine rağmen yasa dışı bir faaliyet yapıyor. Neden durdurmuyorsun?” dedi.

“Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in daha ruhsatı bile almadan, ihalesi bile yapılmadan bu alanların yüzde 60’ını zaten sattığı ile ilgili ciddi iddialar var” diyen Adıgüzel, “Bu konuda bir önerge ile meclis araştırması istiyoruz. Danıştay’a bugüne kadar Ordu Büyükşehir’in ORBEL üzerinden yaptığı bütün madencilik faaliyetlerini geriye yönelik olarak iptal etmesiyle ilgili başvuru yapıyoruz. Savcılığa Hilmi Güler’in başında olduğu Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin organize olarak yetki aşımıyla suç işlediği ve Ordu topraklarını madencilere peşkeş çektiğiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz” diye konuştu.