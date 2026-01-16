CHP’li Ağbaba, muhalif basın kuruluşlarına ilan vermeyen kamu kurumlarına sert tepki gösterdi: ‘Bunlar babanızın çiftliği değil’

CHP Milletvekili Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) denetim raporları görüşülürken, kamu kurumlarının aralarında Cumhuriyet’in de bulunduğu basın kuruluşlarına ilan vermemesine sert tepki gösterdi. Yönetiminde AKP’li ya da iktidara yakın isimlerin yer aldığı bu kamu kurumlarına işaret eden Ağbaba, “Bunlar sizin babanızın çiftliği değil” dedi.

CHP’li Ağbaba, komisyon tutanaklarına da geçen konuşmasında, şunları söyledi:

“Türkiye’nin en çok okunan gazeteleri Sözcü gazetesi, Nefes gazetesi, Cumhuriyet gazetesinde asla ne Türk Hava Yolları’nın bir ilanını görebilirsiniz ne Ziraat Bankası’nın bir ilanını görebilirsiniz ne başka şirketlerin ilanını görebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bu şirketler hiç kimsenin babasının çiftliği değil, bu milletin, hepimizin ortak malı dolayısıyla bunların itibarını korumak da başta sizin, sonra hepimizin görevi. Ancak maalesef bu kuruluşlar yandaş medyayı fonluyor.”

Eleştirilerine devam eden Ağbaba, devletin “adeta bir çiftlik gibi” yönetildiğini söyledi. Ağbaba, şöyle devam etti:

“Bunlar sizin babanızın çiftliği değil, Ziraat Bankası babanızın çiftliği değil, Halk Bankası... Ya, yönetim kurulu üyelerine bakın Allah aşkına. Türk Telekom’un yönetim kurulu üyesi İskender Pala, divan şairi. Ne bileyim, Mehmet Reşat Bahçeevli eski ilçe başkanınız. Turkcell’in yönetim kuruluna bakın arkadaşlar. Bunlar tabii, AKP vekillerine yarın vekilliğiniz biterse umut da oluyor. Ayşe Nur Bahçekapılı, eski Meclis Başkan Vekili Turkcell’in yönetim kurulu üyesi. Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi... Ya da Halk Bankası, Mevlüt Uysal’ın bankacılıkla ne ilgisi var ? Avukat, avukat...Belma Satır’ın Halk Bankası’yla ne ilgisi var ? Veysi Kaynak eski AKP milletvekili; bunlar tabii, size umut oluyor.”

‘NİYE CUMHURİYET’E REKLAM VERMİYOR’

Ağbaba, THY’nin de bazı basın kuruluşlarına reklam vermediğine dikkat çekerek, “Ya, bu THY babanızın çiftliği mi? Sayın Genel Müdür, THY, Allah aşkına, niye Halk TV’ye reklam vermiyor örneğin? Niye Sözcü’ye reklam vermiyor? Niye Cumhuriyet’e reklam vermiyor? Bu Cumhuriyet’i okuyanlar, Halk TV izleyenler THY’ye binmiyor mu ? Bunu kendi çıkarlarınıza alet etmeyin” dedi.

‘BOŞ KALIRSANIZ’

Ağbaba, AKP’lilere “Yarın boş kalırsanız Ziraat Bankası, Vakıfbank’a ve Halkbank’a, Türk Telekom’a, Turkcell’e yönetim kurulu üyesi olacaksınız” diye seslendi.

‘EN AZINDAN...’

Görüşmelerin sonunda TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Ermut, kurumlarda, kamuyu temsilen görev alan yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine görevlerinden yalnızca biri için ödeme yapılabildiğini söyledi. Ermut, Milli Piyango lisanslarının Varlık Fonu’na devrildikten sonra değer kaybettiğiyle ilgili sorular üzerine, “En azından efendim: Şans oyunları lisansından elde edilen kamu gelirleri 2019’da yaklaşık 175 milyon dolar civarıyken 2025 yılında 800 milyon doların üzerine çıkmıştır. Dolayısıyla, en azından satış rakamlarında bu minvalde bir yansıma görülmemektedir” dedi.

ZİRAAT’TEN ALINAN KREDİLER

CHP’li Ağbaba konuşmasında, denetim raporlarını eleştirerek, “Bu raporlarda örneğin iktidarın çok sık tartışılan Demirören’e medya grubu satın alsın diye Ziraat Bankası’ndan verdiği kredilerin akıbetini göremiyoruz. Tartışılıyor. Lütfen bu konuyu açıklayın” diye sormuştu. TVF Genel Müdürü Ermut, “Ziraat Bankası’na kredinin akıbetiyle ilgili bizim yine söyleyebileceğimiz, Varlık Fonu kamu bankalarının kredi verme politikalarına müdahil olmamaktadır. Banka tarafından yapılan açıklamalarda konuya ilişkin sürecin devam ettiği ve genel bankacılık prensiplerinin uygulandığı belirtilmiş. Konuya ilişkin olası risklerin değerlendirildiği ve raporlama standartlarına uygun olarak finansallara yansıtıldığı kaydedilmiştir. Dolayısıyla kamuya açık olan bir rapor” dedi. Bunun üzerine CHP’li Ağbaba, “Sayın genel müdür bayağı tatmin edici açıklama oldu!” dedi.

ÇAYKUR’A ‘SOSYAL SORUMLULUK’ GÖREVİ

Çaykur ve PTT’nin neden zarar ettiği konusunda ise Ermut, Çaykur’un son dönemlerde kâr ettiğini söyledi. Ermut, “Bununla birlikte, şirketin başta Rize olmak üzere, bölge ekonomisini desteklemek gibi bir misyonu ve sorumluluğu da mevcuttur. Bu sebeple de kâr amacı güden bir işletme olarak faaliyet göstermekten ziyade, sosyal sorumluluk tarafına da önem vermektedir” dedi. Ermut, PTT’de kapsamlı bir yeniden yapılandırma süreci yürütüldüğünü de söyledi.