CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'Barzani' açıklaması: 'Uzun süreden sonra Bahçeli ile ortak düşündüğümüz bir konu'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Başarır, basın toplantısında, IKBY eski Başkanı ve KDP lideri Mesut Barzani'nin Şırnak'ta katıldığı bir etkinliğe uzun namlulu silah taşıyan korumalar ile gelmesine tepki gösterdi.

Başarır, "Barzani konusu. Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanları, cumhurbaşkanı, bir devlet ziyaretine böyle gittiği görüldü mü? Bu bir beka sorunudur. Vali’ye sormak isterim. O silahlar gelirken nasıl müdahale etmedin? Uzun süreden sonra Bahçeli’yle ortak düşündüğümüz bir konu, bu bir rezalettir" ifadelerini kullandı.

Başarır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiç kimsenin bu ülkeye ağır silahla koruma ordusuyla gelmek gibi bir lüksü hakkı yoktur. Buna iktidarın tepki vermesi, özür dilemesi ve topluma hesap vermesi gerekmektedir.

Kim olursa olsun diyorum bakın. Tüm diplomatlar olabilir, misafirler olabilir, devlet başkanları olabilir, kim geliyorsa gelsin. Kimse buraya bu şartlarda gelemez. Ben genel bir çerçeve çiziyorum. Bu ülkenin güvenliğiyle ilgili hiçbir sıkıntı yoktur, olamaz. Barzani gibi birisi buraya bu şartlarla geliyorsa iktidar bunun hesabını vermelidir. Kaldı ki devlet başkanları bile böyle gelemez diyorum bakın. Arada bir fark var."

MHP lideri Devlet Bahçeli de Şırnak’taki sempozyuma katılan KDP lideri Mesud Barzani için "Yabancı üniformalı askerlerin dolaşması rezalettir" demişti.

DEM PARTİ'YE YANIT

Başarır, ayrıca DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın 'Stockholm sendromu' tepkisi sözlerine ilişkin de şunları ifade etti:

"Bu açıklamanın süreçle bir alakası yok. Genel başkanımızın bizlerin kastettiği şey şudur; 23 yılın sonunda milyonlarca insan açlık sınırının altındaysa, bir demokrasi sorunu varsa, 10 tane belediye başkanı bugün açığa alınmış kayyum varsa, beraat etmiş Ahmet Türk hala görevini iade edilmemişse, Selahattin Demirtaş AİHM kararına rağmen hala cezaevindeyse kimsenin takım tutar gibi parti tutmaması gerektiğini söylüyor."

Konunun doğru anlaşılması gerektiğini belirten Başarır, "DEM istediği için de bu komisyonda değiliz. AK Parti istediği ya da istemediği için de bu komisyonda değiliz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, partisinin 39. Olağan Kurultayı'nda, "Herkesi canı istediğinde ‘Şu parti kapatılsın, kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi de kapatılsın’ diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum. Bir Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" demişti.

Özel daha sonra yaptığı açıklamada, ‘cellat’ sözlerinin DEM Parti’ye yönelik olmadığını belirtti, Hatimoğulları’nın tepkisini ‘alınganlık’ olarak niteledi ve tartışmayı sürdürmeyeceğini açıkladı.