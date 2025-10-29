CHP'li Bağcıoğlu'ndan Erdoğan'a 'toplu iğne' yanıtı: 'Gemi üretimi yaptığımızı unutmamak lazım'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi yapılanlardan gurur duyuyorsak, geçmişe de vefa ve saygı göstermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Yankı Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Toplu iğne bile imal edilemezken 1939’dan itibaren 1’inci grup 'Ay sınıfı denizaltılar' 1974’den itibaren 2’inci grup 'Ay sınıfı denizaltılar', 1977’den itibaren 'Doğan sınıfı hücumbotlar' Gölcük ve Taşkızak Tersaneleri’nde yabancı teknoloji transferiyle, yerli katkıyla üretilmişlerdi. Ayrıca yine 1971’de milli imkanlarla inşa edilen Berk ve Peyk refakat muhripleri milli gemi inşa sanayimizin öncüleri idi.

Sözün özü mevcut teknolojik kabiliyet onlarca yıllık emeğe dayanıyor. Bugün ulaştığımız imkan ve kabiliyetimizin yanında yapılan üretim çok küçük, önemsiz gibi görünebilir ve gözardı edilebilir ama 54 sene önce örneğin henüz renkli televizyon Türkiye’de yok iken gemi üretimi yaptığımızı unutmamak lazım.

Milli gemi projeleri de Atmaca güdümlü mermisi ve Akya torpidosu da son 15 yıl ile sınırlı değildir. Ada sınıfı korvet ve silah sistem projeleri 1990’larda, TCG Anadolu’nun projesi ise 2000’den önce başlamıştır. Bir dönemi siyasi amaçlarla yüceltmeye çalışırken, bugünün temelinin atıldığı daha önceki dönemleri de küçük görmemek gerekir. Vefa, vefa, vefa."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı bir programda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şöyle sizleri 20-25 yıl geriye götürmek istiyorum. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Toplu iğne. Silahtan bahsetmiyorum. Hayır. Şu anda hamdolsun silahlarını üreten bir Türkiye var. Savunma sanayinde yüzde 20’yi bile üretemiyorduk ama şimdi yüzde 80’i yakaladık

İnsansız hava araçları, nerede? Böyle bir imkanımız var mıydı? Yok ama şimdi insansız hava araçlarını üreten, silahlı insansız hava araçlarını üreten, Akıncı’sını üreten bir Türkiye var. Son teknolojiye sahip hava, kara, deniz araçlarımızla destan yazmaya devam ediyoruz. Artık yalnızca takip eden değil takip edilen bir devletiz"