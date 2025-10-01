CHP’li Bağcıoğlu’ndan KAAN açıklaması: ‘İnsan kaynağı ve maddi kaynak aktarımı gerekiyor’

CHP’nin Millî Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, savunma alanındaki gelişmelerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Savunma sanayisinin ‘millî gurur’ ve ‘siyaset dışı’ olduğunu söyleyen Bağcıoğlu, mevcut savunma projelerinde özellikle 1973’ten bu yana görev yapan bütün hükümetlerin katkısı olduğunu ifade etti.

‘ARA ÇÖZÜM ACİL ZORUNLULUK’

Savunma alanındaki mevcut aksaklıklara da dikkat çeken Bağcıoğlu, “Son 20 yılda sadece 30 F-16’nın envanterimize dahil olması, Çelik Kubbe projesine çok geç başlamamız, muhteşem bir kabiliyet olan Anadolu amfibi hücum gemimizin üzerine deniz şartlarına uyumlu nakliye helikopteri konuşlandıramamamız elbette zafiyet olarak ortaya konacaktır” dedi. F-35’lerin alınamamasına sebep olan S-400 teminini de eleştiren Bağcıoğlu, “Bölgedeki artan tehdit ortamı, diğer devletlerin silahlanma çabaları ve olası krizlerin milli menfaatlere etkisi, Türkiye’nin muharip uçak tedariki için acil bir ara çözüme yönelmesini zorunlu kılıyor.

KAAN Millî Muharip Uçak tam harekât kabiliyetine ulaşana kadar siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gibi tüm millî güç unsurlarını kullanarak bir ara çözüm bulmak hayati önem taşıyor” değerlendirmesini yaptı.

‘DÜZELTİCİ TEDBİRLER ALINMALI’

Bağcıoğlu, KAAN’ın motoruyla ilgili son tartışmalara ilişkin ise, “Aslında uçak ve uçağın diğer sistemlerinin geliştirme sürecinin gecikmemesi maksadıyla yabancı motor kullanılması dünyada da yaygın olarak uygulanan bir usul. Fransızların Rafale ve konsorsiyumun Eurofighter uçaklarında da bu yöntem uygulandı. Ancak bununla beraber seri üretim konusunda sorun ciddileşebilir. ABD’den motor tedariğinde oluşabilecek sıkıntılardan dolayı, seri üretimde yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı, hükümeti ve yetkili kurumları mevcut tüm imkanları kullanarak MMU Kaan ve millî uçak motoru projelerine yönelik insan kaynağı takviyesi ve maddi kaynak aktarımı gibi düzeltici tedbirleri almaları konusunda göreve davet ediyoruz” sözlerini kullandı.

Bağcıoğlu ayrıca, 2032’de KAAN’a entegre edilmesi planlanan yerli motorla ilgili, “ALTAY tankı projesinde yaşanan proje yönetimi zafiyetlerinin, denetleme, öngörü ve planlama eksikliğinin, gerçekçi olmayan zaman çizelgelerinin, firma seçiminde değişikliğin, deneyim ve altyapı kaynaklı sorunların, Kaan MMU projesinde de özellikle uçağın motorunun millî olarak imalinde yaşandığı yönünde endişe verici tespitler mevcuttur” ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN’IN HABERİ YOKMUŞ!

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de, KAAN’ın motoru ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. Projenin ilk aşamasında yabancı motor kullanılacağının herkesçe bilindiğini anımsatan Küçük, “Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başında böyle bir bilgi verilmemiş, Erdoğan’a ilk KAAN’ların yerli ve milli motorla üretileceği söylenmiş” dedi.

TUSAŞ’TAN ‘MOTOR’ AÇIKLAMASI

KAAN için yerli motoru üreten TUSAŞ Motor Sanayii’nin (TEI) yönetim kurulu başkanı Fahrettin Öztürk, motor tedariki konusunda açıklamalar yaptı. X’te bir sohbet odasında konuşan Öztürk, “Bizim ABD Kongresi’nde HÜRJET için ve KAAN için motor izin taleplerimiz vardı. HÜRJET için motor iznimizi aldık ve o tamamlandı. KAAN için ise bu süreç devam ediyor. Şu anda F110 motoru (KAAN motoru) için herhangi bir reddedilme yok bildiğimiz kadarıyla. Yani ‘Bizim motorumuz yok, KAAN üretemiyoruz’ diye bir şey yok” sözlerini kullandı.