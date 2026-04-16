CHP’li Bakan, emniyetteki yapılanmalara dikkat çekti: ‘Devlet ideolojik körlük içinde’

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin (CAO) İçişleri Politika Kurulu üyeleri, kurulun çalışmalarını anlatmak için aday ofisinde gazetecilerle bir araya geldi. Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, emniyetin içinde ciddi bir tarikat yapılanması olduğunu söyleyerek “Emniyet teşkilatı ciddi anlamda politize olmuş durumda. Muhafazakâr bir anlayışın içinde politize olmuş. Farklı tarikatlar, cemaatler çok uzun bir süredir bir denge içinde emniyet teşkilatında varlar. 15 Temmuz’dan sonra biz bir tarikat yapılanmasının darbe girişimini gördük. ‘Bundan sonra olmaz’ dedik. Ama iktidar bunu yapmadı. ‘Yapmamız gereken tüm cemaatleri dengede tutmak’ dedi. Menzile yakın olmak, Nur cemaatine yakın olmak tayinlerde kritik görevleri almaya sebep oluyor. Bize göre devlette en önemli şey liyakat. Bizim için ülkeye, devlete bağlılık yeterli. Bir tarikata bağlılık gerekmiyor. İktidar olduğumuzda da ilk yapacağımız şey bu. Bir çocuğun başarılı ve zekiyse her yere gelebileceğini göstermek” ifadelerini kullandı.

Bakan, “Devlet ideolojik körlük içinde. Radikal sağ yapılara ‘Bunlar müslüman, alnı secdeye değiyor’ diye bakılıyor” diye konuştu.

‘REKLAM OLMASIN DİYE IŞİD DENMEMİŞ’

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bakan olduğundan bu yana iki kere telefonla görüştüklerini belirten Bakan, “İlkinde sosyal medya paylaşımlarımla ilgili bilgi verdi. Sınır güvenliğiyle ilgili yaptıkları bir toplantı hakkında ‘Sınır güvenliği size bağlı değil, kara kuvvetlerine bağlandı’ demiştim. ‘Amacımız bu değildi, sosyal medya paylaşımı yanlış olmuş’ dedi. İkincisi IŞİD’in İsrail konsolosluğu saldırısıyla ilgili eleştirmiştim. ‘Niye adını IŞİD demiyorsunuz’ diye sormuştum. Burada da bir art niyet olmadığını, terör örgütünü zikretmeyle örgütün reklamının yapıldığını söyledi” dedi. Bakan ayrıca, Çiftçi’nin “turizmin kötü etkilenmemesi için IŞİD’in adını kullanmadıklarını söylediğini” aktardı.

‘SÜRECİ BAŞLATAN CHP DEĞİL’

AKP’li yetkililerin yeni çözüm sürecinde CHP ve DEM Parti’ye, bu konudaki önerilerini kamuoyuyla paylaşma çağrısında bulunmasıyla ilgili haberler sorulan Bakan “Süreci başlatan CHP değil. Biz Meclis’te kurulacak komisyona katıldık. Davet eden Meclis Başkanı’ydı. CHP kanun teklifi getirsin demek ipe un sermek. Öyle bir niyetleri varsa CHP’nin kayyımların kalkması için verdiği teklif var. Meclis Başkanı bunun gündeme alınmasını sağlayabilir. İçişleri Bakanı, Ahmet Özer’i görevine iade edebilir. Adalet Bakanlığı’nın yasal düzenleme yapıp, sürecin öyle başlaması gerekir” yanıtını verdi.