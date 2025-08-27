CHP’li Bakırlıoğlu’ndan Şimşek’e düğün tepkisi: 'Zarara değil, düğüne bakıyor'

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), saha çalışmalarına ek olarak gerçekleştirdiği yapay zeka destekli denetimlerle, düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine yönelik 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili “Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz” açıklamasını yaptı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Şimşek’in açıklamasına tepki gösterdi.

'ÇUVALDIZI YURTTAŞA BATIRMANIN PEŞİNDE'

BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğününde kurumdaki genel müdürlerin her birinin 150 ila 350 bin lira değerinde takı taktığı iddialarına gönderme yapan Bakırlıoğlu “Mehmet Şimşek yine çuvaldızı kendine değil, yurttaşa batırmanın peşine düşmüş. Bir sene önce denetlediği kurumları düğününe çağırıp saatlerce takı merasimi yapan BDDK Başkan yardıcısını takip etmeyen, ballı takasla hazine arazilerinin peşkeş çekilmesine göz yuman, 4 milyar liralık kamu zararını görmezden gelen Bakan yurttaşın düğünlerini inceletecekmiş. Şimşek, önce hazineye ait kupon arazileri ile Malatya’daki elde kalmış işyerleri ile yapılan ballı takasın hesabını sorsun! Tek takasla, tek bir imza ile milyarlarca lira kamu zararı ortaya çıkıyor, birilerine servet transfer ediliyor, maliye bakanının 2 aydır ağzını bıçak açmadı; şimdi yurttaşın düğününün peşine düşmüş. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

'GENÇLER İÇİN HAYAL'

Senelerdir ilk kez kendisine yaz döneminde bu kadar az düğün davetiyesi geldiğine dikkat çeken Bakırlıoğlu “Zaten gençler için düğün yapmak, yeni ev kurmak hayal haline gelmiş durumda. Küçük şehirlerde bile düğün ve ev masrafları 1 milyon liraya ulaştı. Şimşek; düğün sektöründe 3.6 milyar TL kaçak var diye konuşmuş. Hazinenin kupon arazileri trampalarda bedavaya satılıyor. Bir tek Malatya’daki trampada Hazine'nin zararı 4 milyar TL” dedi.