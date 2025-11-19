CHP’li Bankoğlu’ndan ‘yandaş vakıflara fon’ iddiası

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülürken söz alan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Avrupa Birliği Başkanlığına ve dolayısıyla Bakanlığa bağlı Ulusal Ajans’ın harcamalarını ele aldı.

TÜRGEV VE TÜGVA VURGUSU

Bankoğlu, “Veriler ortada. Hepimizin çok iyi bildiği bir vakıf, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), bu ülkenin, hepimizin, yurttaşların çok iyi bildiği o vakfa son dört yılda toplam 612 bin 261 avro hibe verilmiş. Yine, Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ya 463 bin 886 avro para aktarılmış. Hatırlayalım, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi kim TÜGVA'nın? Sayın Bilal Erdoğan. TÜRGEV'in Yönetim Kurulu Üyesi kim? Esra Albayrak. Bu ikisine, bahsettiğim bu paralar sadece koordinatör olarak yaptıkları bütçeler için. Paydaş olarak verildiği bütçeler de söylendiğinde binlerce projeden ve milyonlarca avrodan bahsediyorum. Sadece bu ikisini bugünkü kurla hesapladığımızda bu 2 vakfa aktarılan para 53 milyon lira ediyor” sözlerini kullandı. Bankoğlu bunun yanında başka vakıf ve dernekleri de saydı.

‘SİZE YAZILI BİR RAPOR VERECEKLER’

İlerleyen saatlerde, bütçenin soru cevap kısmında Hakan Fidan, Kıbrıs konusundan bahsedecekken, Bankoğlu, “Fonlar ne oldu Sayın Bakan” diye sordu. Fidan ise, “Fonları, ben size çok teşekkür ediyorum… Siz bizim internete verdiğimiz şirketler üzerinden, vakıflar üzerinden bakmışsınız, bir değerlendirmede bulunmuşsunuz. Ben şimdi arkadaşlardan istedim, size yazılı bir rapor verecekler çünkü benim açıkçası dönüp de çok baktığım bir alan değil” yanıtını verdi.