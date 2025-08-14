CHP'li başkan bir kamyon patatesi sokağa döktü: Erdoğan'a dikkat çeken gönderme!

Hasadın devam ettiği Yozgat’ta üretici yazlık patatese maliyetin altında bile alıcı bulamamaktan yakınıyor. Tonlarca patates sökülüp, depolara taşındığında artı maliyetle karşılaştıklarını belirten üreticiler ne yapacaklarını şaşırmış durumda.

Buldukları alıcılara fiyat bile sormadan ürünü vermeye çalışan üreticiler, kardan vazgeçtiklerini, "Ne kadar az zarar edersek kar" gözüyle bakarak, hareket ettiklerini söyledi.

“ŞU ANDA YÜZDE 50’Sİ ALINIYOR, YÜZDE 50’Sİ FİRE VERİYOR”

Nevşehir Kavak kasabasından Yozgat’a patates almak için gelen Yücel Pak, şunları kaydetti:

“Fiyatlarımız çok düşük, 3 liradan alınıyor, gübresini, maliyetini ve aynı zamanda tohumunu kurtarmıyor. En lüks olanları alınıyor, geri kalan tamamen yerde kalıyor. Sadece üzerindeki iyi olanları alınıp geçiliyor, yüzde 50’si yerde kalıyor. Şu anda yüzde 50’si alınıyor, yüzde 50’si fire veriyor. Vatandaş aşırı mağdur bir durumda. Girdi maliyetleri 7 lira. Piyasada 5 liraya satılıyor. 2 lira bunun işçilik masrafı var. Tırdaki vatandaşımız ‘Ben tarlaya girmem’ dedi. ‘Patatesin kilosu kaç kuruş? Ben neye gireceğim?’ dedi, traktörle taşıma yapıyoruz.”

“YÜZ TONLUK DEPO MALİYETİ 30 BİN LİRA CİVARINDA”

Patates toptancısı Pak, ithalatın açık olduğunu, sadece Gürcistan’a patates gönderebildiklerini belirterek, bunun da iç piyasada sorun yarattığını anlattı.

Pak, şöyle konuştu:

“Nevşehir'in kışlık patatesleri henüz çıkmadı, buralar yazlık bölge. İhracat çok az miktarda, kurtarmıyor, Gürcistan'a gidiyor. İthalat tabii ki açık, bu da sıkıntı veriyor. Devlet tarafından şu anda soğana ve patatese hiçbir şekilde teşvik verilmiyor. Bu sene tamamen depolarda kaldı, satılmadı vatandaş çöpe atıyor şu anda. Depolama ücretlerinin belli maliyeti var. Yüz tonluk depo maliyeti 30 bin lira civarında. Kurtarmıyor, depo maliyetleri çok yüksek.”

“BİZ ÖMÜR BOYU ÇALIŞARAK FAKİR OLUYORUZ”

Patates üreticilerinden Orhan Erdoğan, çiftçi olarak ömür boyu çalışmalarına karşılık fakir kaldıklarının söyledi. Geçen sene patatesi döktüklerini, sineye çektiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu sene 'Para yapacak' dediler. Bu sene de döküyoruz. Hani bu devlet, hani bu millet nerede kardeşim? Biri gelsin de desin ki 'Bu çiftçinin hali ne? Ne görüyor, ne yapıyor?' Tırcı tarlaya girmiyor, motorla çektik. İşçi bir motora yüklüyor, bir tıra yüklüyor. O da sana masraf. Su masrafı ayrı, gübre masrafı ayrı, ilaçlama masrafı ayrı, dikim masrafı ayrı, söküm masrafı ayrı. Yeter ya, vallahi yeter. Yeter artık, cebimizden çeksinler ellerini gayrı. Bu kadar olur yani. Biz ömür boyu çalışarak fakir oluyoruz. Bu Gürcüler de çalışmadan kazanıyor. Adam geldi yüklüyor gidiyor, tarlaya bile girmiyor. Vaziyetimiz bu.”

“ÇALIŞARAK ZARAR EDEN BİR TOPLUM HALİNE GELDİK”

Aynı zamanda çiftçi olan CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan da; alıcı bulamadığı patatesi, üretimin yapıldığı Kazankaya Köyü meydanına dökerek, çiftçinin sesi olmaya çalıştı.

Erdoğan, burada köylülere şöyle seslendi:

“23 yılda ülkenin son durumu, son nokta. Beka beka diyerek çiftçinin alın terine, emeğine, çoluğunun çocuğunun geleceğine göz dikenler, alın size beka sorunu. Çalışarak zarar eden bir toplum haline geldik. FETÖ'yü ülkenin kozmik odasına, Apo’yu Meclise çağırdınız, deprem oldu çadır sattınız, kan sattınız. Yenidoğan bebekleri öldürüp sigortadan para aldınız. Alın size patates, çiftçinin geldiği son nokta. Gelsin dünya liderimiz buna bir çözüm bulsun. Daha soğan ile patatese çözüm bulamayan, kendi sarayında manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı yerken, gelin buna bir çözüm bulun.”