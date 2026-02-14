CHP'li başkan yardımcısının acı günü: Anneannesi yangında hayatını kaybetti

Giresun’un Camili köyünde ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığı sırada evde tek başına bulunan 88 yaşındaki Şaziye Tığlı, alevlerin ortasında kalarak hayatını kaybetti.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Camili köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Giresun Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ ANNEANNESİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yangının söndürülmesinin ardından, ekiplerin enkazda yaptığı inceleme sonucunda acı haber ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde yangın sırasında evde tek başına bulunan 88 yaşındaki Şaziye Tığlı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Şaziye Tığlı'nın, CHP'li Giresun Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Uzun’un anneannesi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.