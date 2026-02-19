CHP’li Bayraktutan, Artvin’in sağlık tablosunu anlattı: ‘Artvin’in çocukları yollarda ölüyor’

Artvin’de yaşanan sağlık sorunlarına dikkat çekmek için TBMM’de söz alarak konuşma yapan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin’de yaşanan sağlık sorunlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bayraktutan, Sağlık Bakanlığı’nın önergelerine cevap vermediğini kaydederek şunları söyledi:

"Bu konuda daha önce Parlamentoda yapmış olduğum 34’üncü gündem dışı konuşma; yani 34’üncü konuşmayı yapıyorum. Bu dönemde 25 tane yazılı soru önergesi verdim, 5 tane araştırma önergesi sundum. Sayın Bakan, vermiş olduğumuz soru önergelerinin bir tanesine bile cevap verme lüksüne katlanmadı; hiçbir sorumuza cevap vermiyor. 170 bin nüfuslu Artvin’de, il merkezinde 1 kardiyolog var. Türkiye Büyük Millet Meclisinden, onun şahsında bütün hekimlere teşekkürlerimizi ve minnet duygularımızı ifade ediyorum. Artvin’de zor koşullarda Artvin halkına hizmet ediyorlar; onlara söylenecek hiçbir lafımız yok. Ama tek bir kardiyologla bir ili nereye kadar götürebilirsiniz, bu hizmeti nereye kadar taşıyabilirsiniz? O anlamda buradan bütün sorumlulara ve ilgililere diyorum ki: Anjiyo ünitesinin açılması konusunda burada defalarca konuşmalar yaptım. Anjiyo ünitesi açıldı ama yeterli doktor tayinine ilişkin merkezi idarenin bu konuda bir direnci var. Bunu buradan Türkiye’ye şikâyet ediyorum. Bakın, kardiyolojiyle alakalı randevu alamıyorlar. Kardiyolojiyle ilgili bir randevu talebinde bulunduğunuzda en az bir ay sonraya randevu veriliyor; bir, bir buçuk aydan önce randevu alınması mümkün değil. İnsanlar yolda ölüyor.

"DOKTORUN OLMADIĞI, SEVK SÜREÇLERİNDE BU ŞEKİLDE DRAMATİK ÖRNEKLERİN YAŞANDIĞI BİR ARTVİN GERÇEĞİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bizimkiler 112 sevkleriyle başka illere gidiyorlar; Rize’ye, Trabzon’a, Kars’a, Erzurum’a ve başka yerlere… Bakın, ta Niğde’ye kadar, Samsun’a kadar hasta sevki olduğunu düşünebilir misiniz? Artvin’den uçakla gidilmeyecek yerlere sevk için hastalar ambulansların içerisinde gidiyor ve yollarda ölüyorlar. Hayatında Niğde’yi hiç görmeyen Artvinli en azından sevk aracında gidiyor, Niğde’yi görüyor Sayın Başkanım. O konuda Artvinlilere imkân tanıyorlar; ölmeden önce bir Niğde’yi de görsünler diye binlerce kilometre öbür tarafa Artvinlileri gönderiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Doktorun olmadığı, sevk süreçlerinde bu şekilde dramatik örneklerin yaşandığı bir Artvin gerçeğiyle karşı karşıyayız.

"ARTVİN’DEN TRABZON’A 20 BİN SEVK VAR. BUNLAR SADECE RESMÎ, 112 ÜZERİNDEN GİDENLER"

Bakın, Artvin Devlet Hastanesinde Türkiye’de hani diyorsunuz ya 'Aya yol yaptık.' diye; nefroloji bölümü yok, nefroloji uzmanı yok; gastroenteroloji bölümü yok. İlçelerimizdeki hastanelerde yaşanan sorunlar var. Bugün Ardanuç’ta, Murgul’da poliklinik var ama hastane yok. Bunlar bizim ilçelerimiz. Bırakın uzmanları, Ardanuç’ta aile hekimi yok. Murgul’da ne yapıyorlar? Hasta sevkinde, bir burnu kanasa Artvin’e sevk ediyorlar. Kalp krizi teşhisiyle Murgul’dan Artvin’e gönderilen hastaların yüzde 90’ı geri gelmiyor, ölüyor. Şavşat’ta tomografi cihazıyla ilgili problemler var. Kemalpaşa’da hastane yapılacak mı, yapılmayacak mı tartışması var; bugüne kadar bu belirsizlik devam ediyor. Kemalpaşalılar hastanemiz var mı, yok mu bilmiyor. Borçka Devlet Hastanesinin C sınıfı, D sınıfı sorunları var. Yusufeli’nde genel cerrahla ilgili sorunlar var; uzman doktorlarımız yok. Binalar yapılmış ama içi boş. Bugün bu şekildeki hastalar Trabzon’a, Rize’ye ve diğer yerlere gidince kendi imkânlarıyla gidiyorlar. Düşünebiliyor musunuz, Artvin’den Trabzon’a 20 bin sevk var. Bunlar sadece resmî, 112 üzerinden gidenler. Bunun dışında kendi araçlarıyla, otobüslerle gidip o yollarda ölenler var.

"2026 TÜRKİYE’SİNDE ARTVİNLİ BUNU HAK ETMİYOR"

Bir ambulansın arkasından gidip dua ediyorsunuz, 'Şu ambulansın fren lambası yanmasın.' diye. Niye? Çünkü fren lambası yanarsa ölür. Artvin’in çocukları Artvin’in yollarında ölüyorlar. 2026 Türkiye’sinde bunu Artvinli hak etmiyor. O nedenle bu yanlışlıkların bir an önce ortadan kaldırılması, sağlık politikalarının düzeltilmesi, Artvin’e ve Artvinliye gereken önemin verilmesi gerekiyor. Sözümün sonunda da şunu söyleyeceğim: Bütün Meclis bilsin, Türkiye’nin en güvenli ili Artvin’dir, bundan da gurur duyuyoruz. Gelin, Artvin'i görün; en doğru insanların, en güzel insanların yaşadığı kenttir. Ama tabii ki insanların doğruluğu, eğitimi bunun ana şartıdır. Başka bir olgu da var bu güvenli olmakta: Artvin terk ediliyor. Issız bir Artvin var. İnsanların yaşamadığı, esnafın boş dolaştığı, caddelerinde in cin top oynadığı bir Artvin’de tabii ki güvenlik sorunu olmaz; kimse yok ki Artvin’de. O nedenle ben diyorum ki, bir ülkenin insanları, sağlığına verilen önemle ölçülür."