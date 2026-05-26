CHP'li belediye meclis üyeleri Kemal Kılıçdaroğlu ismini taşıyan merkezin isminin değiştirilmesini istedi

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan ve bölgenin önemli kültür-sanat merkezlerinden biri olarak bilinen “Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi” isim değişikliği talebiyle kamuoyunun gündemine geldi. CHP’de son dönemde yaşanan “mutlak butlan” tartışmaları sonrası bazı partililer, merkezin isminin değiştirilmesini talep etti.

Kültür merkezinin temeli, önceki Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Eğer döneminde merhum Erdal İnönü ile dönemin Kültür Bakanı Fikri Sağlar tarafından atılmıştı. Projenin hazırlık süreci ise eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek döneminde başladı. Merkez o dönemde Hacıbektaş Anfi Tiyatrosu olarak adlandırıldı.

Uzun yıllar kullanıldıktan sonra atıl durumda kalan yapı, dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen kapsamlı tadilat çalışmalarıyla 2014 yılında yeniden bölgeye kazandırıldı. Tadilat sonrası, dönemin Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu ve belediye yönetiminin kararıyla merkeze “Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi” adı verildi.

Ancak CHP’de son dönemde yaşanan iç tartışmalar ve “Kılıçdaroğlu krizi” olarak değerlendirilen süreç sonrası, bazı partililer merkezin isminin değiştirilmesi için harekete geçti.

Hacıbektaş Belediye Başkanlığı’na sunulan dilekçede, Hacıbektaş Belediyesi’ne ait kültür merkezinin isminin değiştirilmesi konusunda kamuoyunda hassasiyet oluştuğu belirtildi. Dilekçede ayrıca, “toplumsal beklentiler doğrultusunda gecikmeksizin karar alınabilmesi amacıyla Belediye Meclisi’nin olağanüstü toplantıya çağrılması” talep edildi.

26 Mayıs 2026 tarihli dilekçede, Hacıbektaş Belediyesi CHP Meclis üyeleri Cafer Mutlu, Naciye Şenlik ve Abidin Tunçbilek’in imzaları yer aldı. Talebin önümüzdeki günlerde belediye meclisinin gündemine taşınması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU DA KENDİ İSMİNİ İSTEMEMİŞTİ

Merkezin açılışını yapan Kılıçdaroğlu da kendi isminin söz konusu merkeze verilmesini istememiş ve şu açıklamayı yapmıştı: "Kültür Merkezine benim ismimin verilmesi aleyhimde kullanılabilir, bunu yanlış değerlendirebilirler ve sanki benim isteğimle verilmiş gibi düşünülebilir. Oysa ben böyle bir şey istemedim. Teşekkür ederim, uygun görmüşsünüz ama mümkünse ismini değiştirseniz sevinirim."

Buna karşın belediye meclis üyelerinin bu isteği kabul etmediği ve merkezin isminin ‘Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi’ olarak kalması kararlaştırıldı.