CHP’li belediyelere operasyonlar devam ederken, AKP’li belediyelerin Sayıştay raporları dikkat çekti: Soruşturma bekleyen usulsüzlükler

Sayıştay’ın AKP’li Düzce Belediyesi’ne yönelik 2024 yılı denetim raporuna göre; belediye şehirde üç yıl önce yaşanan deprem sonrası 2023 yılında valilikten 4 milyon TL’lik maddi yardım talebinde bulundu. Daha sonra belediye başkanlığının hesabına aktarılan ödenek, Afet ve Acil Durum Komisyonu tarafından “afet kapsamında” görüşü verilerek Süleyman Soylu Kültür Evi’nin yapımı işinde kullanıldı.

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Sayıştay raporuna göre ise; kurumun özel kalem müdürlüğü 2018’den bu yana memuriyete sınavsız giriş yolu olarak kullanıldı. Bu şekilde 9 kişinin özel kalem olarak atandığı belirtilen raporlarda; bunlardan bazılarının 21 gün, 15 gün, 25 gün gibi sürelerde görev yaptıktan sonra başka kadrolara atandığı kaydedildi.

SEÇİM REKLAMINI BELEDİYE ÖDEMİŞ

Yine AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay raporuna göre; belediye Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne uymadı. Gazeteciler günü, muhtarlar istişare toplantısı gibi günlerde yapılan törenler için katılımcılara verilen yemek hizmetlerinde tasarruf tedbirlerine aykırı davranıldı. Öte yandan; yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin raporunda geçmiş döneme ait tespitler dikkat çekti.

Raporda, yerel seçim çalışmalarına yönelik siyasi söylemler içeren gazete ilanlarına ait giderlerin belediye bütçesinden karşılandığı kaydedildi. Ayrıca yine belediyenin AKP döneminde TRT tarafından ücretsiz olarak canlı yayınlanan 63. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri’nin Adana, Denizli ve benzeri illerde yayın yapan yerel televizyon kanallarında yayınlatılması için yayın bedeli ödendiği aktarıldı. Ancak raporda bu konuda ne kadar ödeme yapıldığı paylaşılmadı.