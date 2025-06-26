CHP'li belediyeye operasyon: Gözaltı sayısı yükseldi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim Belediyesi'ne bağlı cenaze hizmetleri biriminde ihale usulüyle yapılan malzeme alımlarında, bazı ürünlerin gerçek değerlerinin üzerinde faturalandığı, bazı malzemelerin fatura edilmesine rağmen teslim alınmadığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Ayrıca belediye adına alınan bazı malzemelerin H.H.'nin evine ve iş yerine götürülerek şahsi olarak kullanıldığı, bu yolla haksız kazanç sağladığı iddia edildi. Bu kapsamda ekipler, önceki gün sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Operasyonda belediye çalışanı A.O.K. ve eşi Ö.K., eski belediye çalışanı H.H. ile E.E., gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında belediye çalışanı E.S. de dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.