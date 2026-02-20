CHP'li Bulut: Ülkenin en büyük banknotu olan 200 TL ile neredeyse 1 kg salatalık alınabiliyor

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Memleketin geldiği nokta. Ülkenin en büyük banknotu olan 200 lira ile neredeyse 1 kg salatalık alınabiliyor." açıklamasında bulundu.

Hayat pahalılığına ilişkin X hesabından market fotoğrafı paylaşan CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Memleketin geldiği nokta. Ülkenin en büyük banknotu olan 200 TL ile neredeyse 1 kg salatalık alınabiliyor" dedi.