CHP’li Çakırözer’den iktidar milletvekillerine çağrı: ‘Suudi Arabistan anlaşmasını reddedin’

‘Sahte oy’ skandalıyla ertelenen Suudi Arabistan’la enerji anlaşması TBMM Genel Kurulu’nda bugün yeniden oylanacak. TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yeniden yapılacak oylama öncesinde partisinin anlaşmaya ilişkin çekincelerini paylaştı.

‘30 YIL GARANTİ’

Çakırözer, anlaşmanın içeriğini, “Yerli üreticilere tanınmayan kolaylıklar ve avantajlar ile Suudi Arabistan şirketleri Sivas ve Karaman’da 6 milyar euroluk güneş enerji santrali kuracak. Bunun için Türkiye tarafından ücretsiz arazi tahsisi yapılacak, vergi muafiyeti uygulanacak ve 30 yıl boyunca euro bazlı alım garantisi verilecek. Buna karşılık santralde yerli iş gücü ve yerli ekipman konusunda güvence alınamazken, olası uyuşmazlıklarda da Türk hukuku denetimin dışında bırakılacak” sözleriyle anlattı.

‘KAPİTÜLASYON’

Anlaşmaya kapitülasyon benzetmesi yapan Çakırözer, “Suudi Arabistan’dan ya da başka ülkelerden gelsin, biz, CHP olarak, ülkemizde yapılacak yenilenebilir enerji yatırımlarına asla karşı değiliz. Ancak tıpkı bu anlaşmada olduğu gibi bizim yerli üreticilerimiz için öngörülen vergi ve yükümlülükler ortadayken yabancı yatırımcılara verilen bunca tavizi kabul etmemiz mümkün değildir. Önümüze gelen bu anlaşma tıpkı vergi avantajlarında olduğu gibi ülkemiz için birçok alanda külfet oluşturacak, büyük riskler yaratabilecek unsurlar barındırmaktadır. Biz hem komisyon görüşmelerinde hem de Genel Kurul görüşmelerinde defalarca kez uyardık. Yerli üreticilerimiz dururken bu anlaşmanın yabancılara verilmesi, ancak kapitülasyon olarak tarif edilebilir. Anlaşmanın ilgili tali komisyonda görüşülmeden Genel Kurul’a getirilmemesini istedik. Hiçbir uyarımız dinlenmediği gibi, şerh teslimi konusunda da sadece 24 saat süre verildi. Genel Kurul’daki sahte oy skandalıyla da görüldü ki AKP apar topar bu anlaşmayı Meclis’ten geçirmek istiyor” dedi.

İKTİDARA ‘REDDEDİN’ ÇAĞRISI

Çakırözer, AKP ve MHP’li milletvekillerine, “Bu anlaşma ile devlet kazanmıyor, yerli üretici, yatırımcı kazanmıyor, mühendisimiz, kendi vatandaşımız kazanmıyor! Gösterdikleri tek iyi şey 30 yıl sonra bu santralin devlete kalacak olması. Bu teknoloji çağında 30 yıl sonunda miadı bitmiş bir santral ne için kullanılır? Bu anlaşma, bu haliyle, bu ayrıcalıklarla ülkemize, geleceğimizi büyük tehdittir. Biz, devletimize, kendi yatırımcımıza ve halkımıza açıkça fayda sağlamayan bu anlaşmadan taraf değiliz. Ülkemiz için öngörülemeyen ve büyük zararlar doğurabilecek bu anlaşma derhal geri çekilmelidir. Bu hafta yeniden yapılacak oylamada AKP ve MHP’li milletvekillerimize bu kanuna ret oyu vermeleri çağrısında bulunuyorum” sözleriyle seslendi. ANKARA/Cumhuriyet