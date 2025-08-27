CHP’li Çan: 'AKP iktidarı sağlık emekçilerini tüketiyor'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.08.2025 04:00:00
Cemil Ciğerim
CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan, ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin mesai dışı çalıştırılmasına ilişkin talimatı eleştirerek, “AKP, sağlık sistemindeki krizi hekimleri angaryaya zorlayarak kapatmaya çalışıyor. Bu hem çalışanlar hem de hastalar için ciddi risk” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin mesai dışı saatlerde çalıştırılmasına ilişkin talimatına CHP’den tepki geldi.

CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan, talimatın iktidarın sağlık sistemini yönetme becerisi olmadığının yeni bir göstergesi olduğunu belirterek “AKP, plansızlığını ve sağlık sistemindeki derin krizi, hekimleri ve sağlık çalışanlarını angaryaya zorlayarak kapatmaya çalışıyor. Bu hem çalışan sağlığı hem de hizmet alan hastalar açısından ciddi risk demektir. Acil hizmetler dışında, kimsenin onayı alınmadan gece çalıştırılması, tatil günlerinde görevlendirilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Yorgun düşmüş sağlık personelinden nitelikli bir hizmet beklemenin yurttaşa reva görülen sağlık politikalarının özeti olduğuna dikkat çeken Çan, “Sağlık, yorgun ellerle değil, güçlü bir planlama, liyakatli yönetim ve insanca çalışma koşullarıyla korunur. AKP iktidarı, günü kurtarma anlayışıyla hem sağlık emekçilerini tüketiyor hem de vatandaşlarımızın sağlığını riske atıyor” dedi.

