CHP'li Çelik'ten, Çalık ve Kahraman'ın tutukluluğuna tepki: ‘Ülkemizin yetiştirdiği değerlerin yaşam hakkına kast edildiği bir zulüm dönemi yaşıyoruz’

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ve şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın tutukluluğuna sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İki yol arkadaşımız, iki şehir plancımız hastanedeler. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık haksız yere tutuklu, Tayfun Kahraman ise hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadığı için tahliye edilmiyor.

İki arkadaşımız da siyasi hırslarının esiri olanlar tarafından esir tutuluyor. Gerçek suçluların sokakta rahatça dolaştığı, ülkemizin yetiştirdiği değerlerin yaşam hakkına kast edildiği bir zulüm dönemi yaşıyoruz. Türkiye bu düzene mecbur değildir, Türk halkı bu zulme mahkum değildir. CHP gelecek, Adalet gelecek"