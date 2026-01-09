Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'li Çelik'ten, Çalık ve Kahraman'ın tutukluluğuna tepki: ‘Ülkemizin yetiştirdiği değerlerin yaşam hakkına kast edildiği bir zulüm dönemi yaşıyoruz’

9.01.2026 00:08:00
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hastanede tedavi gören Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın tutukluluğuna tepki göstererek, "İki arkadaşımız da siyasi hırslarının esiri olanlar tarafından esir tutuluyor. Gerçek suçluların sokakta rahatça dolaştığı, ülkemizin yetiştirdiği değerlerin yaşam hakkına kast edildiği bir zulüm dönemi yaşıyoruz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ve şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın tutukluluğuna sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İki yol arkadaşımız, iki şehir plancımız hastanedeler. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık haksız yere tutuklu, Tayfun Kahraman ise hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadığı için tahliye edilmiyor.

İki arkadaşımız da siyasi hırslarının esiri olanlar tarafından esir tutuluyor. Gerçek suçluların sokakta rahatça dolaştığı, ülkemizin yetiştirdiği değerlerin yaşam hakkına kast edildiği bir zulüm dönemi yaşıyoruz. Türkiye bu düzene mecbur değildir, Türk halkı bu zulme mahkum değildir. CHP gelecek, Adalet gelecek"

