Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'li Cemal Enginyurt trafik kazası geçirdi!

CHP'li Cemal Enginyurt trafik kazası geçirdi!

4.03.2026 14:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP'li Cemal Enginyurt trafik kazası geçirdi!

Bolu Gerede'de trafik kazası geçirdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bolu’nun Gerede ilçesinde trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

"HAVA BUZ GİBİ YOLDA KALDIK..."

Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanın dostlarının olması kadar güzel bir şey yok. Dün akşam Gerede otobanın da kaza yaptık. Hava buz gibi yolda kaldık.

Gerede'den kardeşim Ümit Demir'i aradım hemen Kemal kardeşimin çekicisiyle yetişti, bizi Ankara'ya getirdi. Allah güzel dostlardan razı olsun. Varolsunlar."

İlgili Konular: #CHP #Cemal Enginyurt #trafik kazası #Milletvekili

İlgili Haberler

Cemal Enginyurt'tan, Gürsel Tekin'e: 'Zerre kadar insanlığın, solculuğun varsa...'
Cemal Enginyurt'tan, Gürsel Tekin'e: 'Zerre kadar insanlığın, solculuğun varsa...' CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından yönetimin görevlerini yerine getirmek için mahkeme tarafından atanan kurulda yer alan Gürsel Tekin'e, "Madem yılların solcusu, yılların devrimcisi, yılların CHP'lisiyim diyorsun, bu gece burada gençlerin biber gazı yemesine, Murat Çalık'ın mama ile beslenmesine yüreğin nasıl razı oldu? Bu gece buraya sarayın atamasıyla polisleri nasıl gönderdin? Bunu nasıl vicdanına sığdırıyorsun?" diye seslendi.
CHP'li Cemal Enginyurt o gurbetçiye açtı ağzını yumdu gözünü: 'Ulan zirzop...'
CHP'li Cemal Enginyurt o gurbetçiye açtı ağzını yumdu gözünü: 'Ulan zirzop...' CHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, geçtiğimiz günlerde Almanya’dan Türkiye'ye gelerek “11 ay çalışıp 1 ay tatil yapıyoruz” diyen gurbetçiye tepki gösterdi. Enginyurt, gurbetçiye “Ulan zirzop, emekliler burada 11 sene çalışsa tatile gidemiyor” ifadelerini kullandı.
Ülkücü kökenli CHP'li vekil Cemal Enginyurt'tan 'sağcılık' eleştirilerine yanıt: 'Sağcı düşmanlığı yaparak CHP'ye zarar veriyorsunuz'
Ülkücü kökenli CHP'li vekil Cemal Enginyurt'tan 'sağcılık' eleştirilerine yanıt: 'Sağcı düşmanlığı yaparak CHP'ye zarar veriyorsunuz' Ülkücü kökenli CHP'li vekil Cemal Enginyurt, Mesut Özarslan üzerinden CHP'ye yönelen sağcılık eleştirilerine yanıt verdi. Enginyurt, "Sağcı düşmanlığı yaparak, sadece CHP'ye zarar veriyorsunuz" dedi.