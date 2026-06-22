CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan Esenboğa Havalimanı iddiası: 3'üncü piste uçaklar inemiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımlarla Ankara Esenboğa Havalimanı'na ilişkin "büyük bir skandalı" gündeme taşıdı.

Yavuzyılmaz, 19 Ocak 2026 tarihinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen 3. piste, hava ve kara arasındaki sinyalizasyon sorunları nedeniyle yolcu uçaklarının neredeyse hiç iniş yapamadığını iddia etti.

Paylaştığı belgeler ve uydu görüntüleriyle konuyu detaylandıran Yavuzyılmaz, sorunun temelinde pist bölgesine usulsüz olarak dökülen devasa boyuttaki hafriyatın yattığını belirtti.

"1 MİLYON METREKÜP HAFRİYAT SİNYALLERİ KESİYOR"

CHP'li Yavuzyılmaz'ın açıklamalarına göre, 3. pistin ILS sistemleri ve VOR cihazı sinyal oluşum sahasına yaklaşık 1 milyon metreküp, yani 50 bin kamyon dolusu hafriyat serilmiş durumda.

Sinyallerin hafriyat tepeleriyle kesilmesi nedeniyle havayolu güvenliğinin tehlikeye girdiğini belirten Yavuzyılmaz, uçuşlara yansıyan tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Esenboğa Havalimanındaki büyük skandal! Açılışı 19 Ocak 2026’da CB Erdoğan’a yaptırılan 3.piste, yolcu uçakları neredeyse hiç iniş yapamıyor!

Zira 3.pist bölgesine usulsüz olarak dökülen 1 milyon metreküplük (50.000 adet kamyon) hafriyatın; Kara ve hava arasındaki sinyalizasyonu bozması nedeniyle;

Yolcu uçaklarının 3.piste;

Güneybatı yönünden hiç iniş yapamadığını,

Kuzeydoğu yönünden ise sadece 1-2 uçağın iniş yapabildiğini tespit ettik.

Günde ortalama 150 uçağın iniş yaptığı Esenboğa Havalimanındaki bu hafriyat kepazeliği nedeniyle; Uçakların %99’u 1. ve 2.piste (eski pistler) iniş yapmak zorunda kalıyor. 3.piste ise (yeni pist) uçakların sadece %1’i iniş yapabiliyor! Zira 3.pistteki ILS sistemleri ve VOR cihazının sinyal oluşum alanına serilmiş olan hafriyat miktarı ve yüksekliği dehşet verici seviyede!

Durum rezalet:

ILS sistemindeki Glide Path cihazı sinyal alamadığı için, uçaklar inişte %3’lük süzülme açısını yakalayamıyor!

ILS sistemindeki Localizer cihazı sinyal alamadığı için, uçaklar pisti ortalayamıyor!

VOR cihazı sinyalleri salınım yaptığı için, bu nedenle uçakların adeta navigasyon sinyali kesiliyor!

Skandalın ispatı niteliğindeki Devlet Hava Meydanları İşletmesinin resmi belgelerine ulaştık.

Bu belgelere göre;

VOR cihazına ait 600 metre yarıçaplı alan içerisine hafriyat serilmemesi gerektiği,

ILS sistemlerine ait hassas ve kritik sahaların olduğu gibi korunması gerektiği,

Bu sahaların katiyen ihlal edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

! Buna rağmen bu alanlara hafriyat döküldüğü tespit ediliyor.

Dökülen hafriyatın kaldırılması isteniyor.

VOR cihazının uçuş kontrolden geçtiği durumuna getirilmesi isteniyor.

Fakat hafriyatın kaldırılması konusunda herhangi bir faaliyetin başlatılmadığı belirtiliyor. Ve yine uyarıyor!

3.pistin ILS sistemleri ve VOR cihazı sinyal oluşum sahasına serilmiş hafriyatı kaldırın diyor!

Sonuç:

Hiç utanmadan sıkılmadan; 1 milyon metreküp hafriyat hala 3.pist bölgesinde duruyor. ILS ve VOR cihazlarının sinyalleri hafriyat tepeleriyle kesildiği için uçaklar yeni piste neredeyse hiç iniş yapamıyor. 3.piste, Pursaklar yönünden gelen hiçbir uçak iniş yapamazken, Çubuk yönünden gelen uçaklar ise tek tük iniş yapabiliyor. O da yağmur, kar, sis, bulut yoksa hava açıksa, adeta planör uçuşuyla…"

BAKAN URALOĞLU'NA "ERDOĞAN'A AÇIKLAYIN" ÇAĞRISI

Yetkililerin bu duruma karşı daha önce uyarılmasına rağmen hafriyatın kaldırılmasına yönelik bir faaliyetin başlatılmadığını belirten Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na açık bir çağrıda bulundu.

Pistin adeta bir "hafriyat döküm sahasına" çevrildiğini ifade eden Yavuzyılmaz, "Havayolu güvenliği açısından hayati olan bu sistemlerin çalışabilmesi ve pistin inişlere uygun hale getirilmesi için derhal hafriyatın kaldırılıp en yakındaki belediye döküm sahasına taşınması gerekiyor" dedi.

Yavuzyılmaz ayrıca, Bakan Uraloğlu'na seslenerek, "CB Tayyip Erdoğan’a bir zahmet açıklayın. 6 ay önce açılışını yaptığı pisti, siz adeta bir hafriyat döküm sahasına çevirdiğiniz için; 3.piste yolcu uçakları doğru düzgün iniş yapamıyor. NATO zirvesi için gelecek uçakların 3.piste inemeyeceğini bilsin ki, boşa düşmesin!" ifadelerini kullandı.