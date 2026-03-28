CHP’li Deniz Yavuzyılmaz: Türkiye motorin alım gücünde geride

Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye ile 9 Avrupa ülkesinde brüt asgari ücret üzerinden motorin (dizel) satın alma gücünü karşılaştırdı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"AKP’den bir rekor daha İşte, Türkiye ve 9 Avrupa ülkesinin, brüt asgari ücretle ‘motorin (dizel/mazot) satın alma gücü’ karşılaştırması; Türkiye Brüt asgari ücret: 644 Euro Satın alabileceği motorin: 474 litre 9,5 depo motorin. Lüksemburg Brüt asgari ücret: 2.703 Euro Satın alabileceği motorin: 1.300 litre 26 depo motorin İrlanda Brüt asgari ücret: 2.264 Euro Satın alabileceği motorin: 1.173 litre 23,5 depo motorin.

Hollanda Brüt asgari ücret: 2.559 Euro Satın alabileceği motorin: 1.132 litre 23 depo motorin İngiltere Brüt asgari ücret: 1.953 Euro Satın alabileceği motorin: 1.012 litre 20 depo motorin. Almanya Brüt asgari ücret: 2.224 Euro Satın alabileceği motorin: 975 litre 19,5 depo motorin.

Belçika Brüt asgari ücret: 2.154 Euro Satın alabileceği motorin: 937 litre 19 depo motorin Avusturya Brüt asgari ücret: 2.000 Euro Satın alabileceği motorin: 948 litre 19 depo motorin. Slovenya Brüt asgari ücret: 1.481 Euro Satın alabileceği motorin: 871 litre 17,5 depo motorin Fransa Brüt asgari ücret: 1.823 Euro Satın alabileceği motorin: 864 litre 17,5 depo motorin.

Sonuç Motorin (dizel/mazot) satın alma gücünün düşük olması demek; otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör kullananlar, çiftçi, şoför, esnaf ve yolcular enflasyonun altında eziliyor demektir. Kaynak: https://wageindicator.org https://tr.cargopedia.net/avrupada-yakit-fiyatlari Not: 1 araç deposu 50 litre olarak hesaplamalara dahil edilmiştir.”