CHP'li Deniz Yavuzyılmaz verilerle açıkladı: 'Bu özelleştirme gerçekleşirse beklenen zam yüzde 300'

8.02.2026 00:25:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin KGM İzmir-Çeşme Otoyolu'nu özelleştirmeyi planladığını ve bu özelleştirme gerçekleşirse araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranının yüzde 300 olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "AKP’nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı kamuya ait Otoyollar" başlıklı açıklamalarının 3'üncüsünü yayımladı.

Yavuzyılmaz, bu kez KGM İzmir-Çeşme Otoyolu'nu konu aldı. Otoyolun 56 km uzunluğu olduğunu ve geçiş ücretinin 53 lira olduğunu belirten Yavuzyılmaz, "Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı yüzde 300" ifadelerini kullandı.

"205 TL'YE ÇIKMASI BEKLENİYOR"

Yavuzyılmaz'ın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"KGM İzmir-Çeşme Otoyolu

Güzergah: İzmir-Çeşme

Uzunluk: 56 km. 

Geçiş ücreti: 53 TL

Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı yüzde 300!  Peki nasıl?

2026 yılı itibariyle; Karayolları 2.Bölge’de, kamunun işlettiği, KGM İzmir-Çeşme Otoyolu’ndaki araç geçiş ücreti kilometre başına 0,95 TL. Aynı karayolları bölgesinde bulunan, aynı uzunluktaki, Yap-İşlet-Devret modeliyle yandaş şirketlerin işlettiği; Menemen-Çandarlı-Aliağa Otoyolu’nun araç geçiş ücreti kilometre başına 3,66 TL. Aradaki fark 4 kat!

Sonuç KGM İzmir-Çeşme Otoyolu özelleştirilirse; Şu anda 53 TL olan araç geçiş ücretinin, 205 TL’ye çıkması bekleniyor. Bu da araç geçiş ücretlerine yüzde 300’e kadar zam demek! Bunun adı, vatandaşın vergileriyle maliyetini defalarca kez ödediği yollarda, yandaş şirketler tarafından tekrar tekrar soyulmasıdır!"

