CHP’li Erhan Adem: ‘Zeytini madene teslim ettirmeyeceğiz’





CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, zeytinlik alanların kömür madeni başta olmak üzere tüm madencilik faaliyetlerine açılmasına ilişkin, "Zeytin ağacı bu topraklarda sadece bir meyve değildir. Binlerce yıllık Anadolu kültürünün, emeğin, barışın, bereketin ve direncin simgesidir. Bu sadece doğaya değil, anayasal düzene, hukuk devletine, üreticiye, kırsal yaşama ve gıda egemenliğimize doğrudan saldırıdır. Zeytini madene teslim ettirmeyeceğiz!" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin(TBMM) Sanayi Komisyonu’nda zeytinlik alanların kömür madeni başta olmak üzere tüm madencilik faaliyetlerine açılması maddesinin kabul edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem’in açıklaması şöyle:

“ZEYTİN AĞACI BEREKETİN VE DİRENCİN SİMGESİDİR”

“Zeytin ağacı bu topraklarda sadece bir meyve değildir. Binlerce yıllık Anadolu kültürünün, emeğin, barışın, bereketin ve direncin simgesidir. Ancak bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Sanayi Komisyonu’nda kabul edilen maddelerle, bu kadim ağaçlara topyekûn savaş açılmış durumdadır. AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen 11. madde, zeytinlik alanların kömür madeni başta olmak üzere tüm madencilik faaliyetlerine açıkça teslim edilmesinin önünü açmaktadır. Bu teklif henüz yasalaşmamıştır. Ancak iktidarın bastırdığı açıktır. Ve biz bu rant düzenine daha şimdiden karşıyız.

“YABAN HAYATI TEHDİT ALTINDA”

Bu maddeyle birlikte: Muğla’da Akbelen, Yatağan, Yeniköy, Kemerköy gibi alanlarda zeytinliklerin altına dinamit döşenmesinin önü açılmaktadır. Kaçak madenlere af getirilmekte, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreçleri fiilen bypass edilmektedir. Acele kamulaştırmalarla üreticinin elinden toprağı alınmak istenmektedir. Sulak alanlar, SİT bölgeleri, milli parklar ve yaban hayatı koruma sahaları tehdit altına alınmaktadır. Bu sadece doğaya değil, anayasal düzene, hukuk devletine, üreticiye, kırsal yaşama ve gıda egemenliğimize doğrudan saldırıdır.

“MADENE KURBAN ETMEYECEĞİZ”

AKP iktidarına açıkça sesleniyorum: Zeytin ağacına kazma vuramazsınız! Bu halk, bu toprak, bu üretici buna izin vermez! Biz CHP olarak bu teklifin geri çekilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu maddeyi Meclis kürsüsünden toprağın bağrına, üreticinin kalbine saplanmış bir hançer olarak görüyoruz. Bu hançeri çekip atacağız!

Şunu herkes bilsin: Zeytinime dokunan, geçimime, suyuma, geleceğime dokunur. CHP olarak bu rant yasasına karşı tüm demokratik ve hukuki yolları kullanacağız. Üreticinin alın terini, toprağın bereketini, doğanın hakkını madene kurban etmeyeceğiz. Zeytini Madene Teslim Ettirmeyeceğiz!"