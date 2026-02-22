CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'daki Kültür Mahallesi Cumartesi Pazarı’nı ziyaret etti.
Erol ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Tezgâh başında alın teri döken esnafımızı da poşetini doldurmaya çalışan hemşehrilerimizi de dinledik. Söylenenler aynı: Maliyet artıyor, kazanç düşüyor. Fiyat yükseliyor, alım gücü eriyor. Pazarın dili nettir; esnaf da vatandaş da ayakta kalma mücadelesi veriyor. Biz; emeğin değer gördüğü, vatandaşın temel gıdayı hesap yapmadan alabildiği adil bir ekonomi için mücadelemizi sürdüreceğiz."
CHP'li Erol: ‘Esnaf da vatandaş da ayakta kalma mücadelesi veriyor’https://t.co/9hbuLkstWn pic.twitter.com/2x4yoyEAr9— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 22, 2026