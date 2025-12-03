CHP'li Ersever'den Suriye'deki katliamlara tepki: 'İnsanlık suçu karşısında hükümet susuyor, bir halk yok ediliyor'

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever Suriye'de yaşanan Alevilere yönelik yapılan katliamı TBMM gündemine getirdi. Ersever Meclis'te yaptığı konuşmada, “Suriye'de, bütün dünyanın gözleri önünde bir katliam yaşanıyor. Suriye'de Alevilere yönelik saldırılar artık soykırıma dönüşmüştür. Uluslararası raporlar ve görüntüler bunu açıkça gösteriyor. Aleviler başta olmak üzere diğer inanç ve etnik gruplardan binlerce insan öldürüldü. Kayıp sayısı ile on binlerle ifade ediliyor. Tartus, Lazkiye, Cebele'de köyler yıkıldı, insanlar aç ve susuz bırakılarak kuşatma altında katledildi. Bu vahşeti yapanlar katliam görüntülerini övünerek paylaşıyor. Bu insanlık suçu karşısında dünya susuyor, Hükümet susuyor, bir halk yok ediliyor ve bu karanlık karşısında biz susmayacağız” dedi.