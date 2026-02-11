CHP’li Gizem Özcan’dan yeni atamalara tepki: ‘Siyasi operasyonun hukuk maskesi düştü!’

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, kamuoyunda tartışma yaratan yeni atamalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Özcan, daha önce Adalet Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanmasını ve ardından yeniden siyasi bir göreve getirilmesini eleştirdi.

Özcan, Gürlek’in 19 Mart operasyonunun yürütücüsü ve sorumlusu olduğunu hatırlatarak, yürütülen sürecin ne toplumu ikna edebildiğini ne de hukuki bir dayanak oluşturabildiğini savundu.

Açıklamasında sürecin başından itibaren siyasi bir nitelik taşıdığını vurgulayan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

“Adalet Bakan Yardımcısıydı…

İstanbul’a Cumhuriyet Başsavcısı olarak gönderildi.

19 Mart operasyonunun yürütücüsü, sorumlusuydu.

Ne toplumu ikna edebildi ne hukuki kılıf bulabildi.

Şimdi yeniden siyasi koltukta…

Demek ki mesele adalet değilmiş; baştan sona siyasi bir projeymiş...

Siyasi operasyonun hukuk maskesi düştü!”