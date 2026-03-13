CHP'li Gökan Zeybek'ten 'Ömer Günel' tepkisi: 'Gözaltının gerçek sebebi...'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"GÖZALTININ GERÇEK SEBEBİ KUŞADASI’NDA AK PARTİ’NİN ESAMESİNİN BİLE OKUNMAMASI"

"İktidarın son çırpınışlarını izliyoruz" diyen Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin geldiği nokta halkın seçtiğini şafak operasyonlarıyla ve algılarla gözaltına almak. Milletin sineceğini düşünenler, milletin iradesini hor görenler, yapılacak ilk seçimlerde büyük bir demokrasi tokadı yiyecek.

Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’in gözaltına alınmasının asıl sebebi, aşağıdaki görselde de görüldüğü üzere, tıpkı Kuşadası’nda olduğu gibi Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinci parti olması ve haritanın kırmızıya boyanmasıdır.

Gözaltının gerçek sebebi Kuşadası’nda AK Parti’nin esamesinin bile okunmamasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü hiçbir operasyon engelleyemeyecektir."