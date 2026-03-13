Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'li Gökan Zeybek'ten 'Ömer Günel' tepkisi: 'Gözaltının gerçek sebebi...'

CHP'li Gökan Zeybek'ten 'Ömer Günel' tepkisi: 'Gözaltının gerçek sebebi...'

13.03.2026 09:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP'li Gökan Zeybek'ten 'Ömer Günel' tepkisi: 'Gözaltının gerçek sebebi...'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek "Gözaltının gerçek sebebi Kuşadası’nda AK Parti’nin esamesinin bile okunmamasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü hiçbir operasyon engelleyemeyecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"GÖZALTININ GERÇEK SEBEBİ KUŞADASI’NDA AK PARTİ’NİN ESAMESİNİN BİLE OKUNMAMASI"

"İktidarın son çırpınışlarını izliyoruz" diyen Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin geldiği nokta halkın seçtiğini şafak operasyonlarıyla ve algılarla gözaltına almak. Milletin sineceğini düşünenler, milletin iradesini hor görenler, yapılacak ilk seçimlerde büyük bir demokrasi tokadı yiyecek.

Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’in gözaltına alınmasının asıl sebebi, aşağıdaki görselde de görüldüğü üzere, tıpkı Kuşadası’nda olduğu gibi Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinci parti olması ve haritanın kırmızıya boyanmasıdır.

Gözaltının gerçek sebebi Kuşadası’nda AK Parti’nin esamesinin bile okunmamasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü hiçbir operasyon engelleyemeyecektir."

İlgili Konular: #CHP #Kuşadası Belediyesi #Ömer Günel #Gökan Zeybek

İlgili Haberler

Son dakika... Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Özel Kalem Müdürü gözaltında!
Son dakika... Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Özel Kalem Müdürü gözaltında! Son dakika haberi... Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet” iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan gözaltına alındı.
Son dakika... Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı!
Son dakika... Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı! Son dakika haberi... Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sabah saatlerinde gözaltına alındı. Günel'in gözaltına alındığı duyuran CHP'li Bülent Tezcan, "Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ömer Günel ile birlikte 6 kişinin daha gözaltına alındığı aktarıldı.
Son dakika... Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon: Eski belediye başkanı dahil 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi!
Son dakika... Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon: Eski belediye başkanı dahil 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi! Son dakika haberi... Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski belediye başkanı Turgay Genç'in de yer aldığı 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.