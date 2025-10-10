CHP'li Gökçen duyurdu: 'İstanbul il binasının ablukaya alınmasını eleştiren gençler hala tutuklu'

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından, il binasının çevresi polis tarafından ablukaya alındı. İstanbul Valiliği aynı gün, il binası çevresinde yapılacak eylem ve etkinlikleri yasakladı.

Polis müdahalesini sosyal medyada eleştiren Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe paylaşımların ardından gözaltına alınıp tutuklandı.

"9 EYLÜL’DEN BU YANA HALA TUTUKLULAR"

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, üç gencin 9 Eylül’den bu yana tutuklu bulunmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gökçen’in açıklaması şöyle:

"CHP İstanbul il binasının binlerce polisle abluka altına alınmasını eleştiren üç genç, 9 Eylül’den bu yana hala tutuklular. Eleştirilen bu kayyım kararını, aslında sadece gençler değil mahkemeler de yok saydı. Hem Yüksek Seçim Kurulu hem de Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul’da böyle bir uygulamanın geçersizliğini ortaya koydu.

Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe’nin suçu, gençlerin gerçekleri haykırmaktan, doğruları söylemekten korkmayacağını kanıtlamak. Abdullah Esin’in yüksek lisans tezini teslim almayan, Nur Betül Aras’ın çocuğunu annesinden ayıran, Ömer Faruk Mangaltepe’nin tweetlerini bile tehdit olarak gören kötülük, korkaklığın yansımasıdır. Gençlerin sesini, sözünü ve kararlılığını hedef alan korkaklık, yenilmeye mahkumdur. Eleştiri ve haksızlığa karşı direniş, suç değil haktır."