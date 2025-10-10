Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'li Gökçen duyurdu: 'İstanbul il binasının ablukaya alınmasını eleştiren gençler hala tutuklu'

CHP'li Gökçen duyurdu: 'İstanbul il binasının ablukaya alınmasını eleştiren gençler hala tutuklu'

10.10.2025 14:38:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
CHP'li Gökçen duyurdu: 'İstanbul il binasının ablukaya alınmasını eleştiren gençler hala tutuklu'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "CHP İstanbul il binasının binlerce polisle abluka altına alınmasını eleştiren üç genç, 9 Eylül’den bu yana hala tutuklular. Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe’nin suçu, gençlerin gerçekleri haykırmaktan, doğruları söylemekten korkmayacağını kanıtlamak. Gençlerin sesini, sözünü ve kararlılığını hedef alan korkaklık, yenilmeye mahkumdur" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından, il binasının çevresi polis tarafından ablukaya alındı. İstanbul Valiliği aynı gün, il binası çevresinde yapılacak eylem ve etkinlikleri yasakladı.

Polis müdahalesini sosyal medyada eleştiren Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe paylaşımların ardından gözaltına alınıp tutuklandı.

"9 EYLÜL’DEN BU YANA HALA TUTUKLULAR"

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, üç gencin 9 Eylül’den bu yana tutuklu bulunmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gökçen’in açıklaması şöyle:

"CHP İstanbul il binasının binlerce polisle abluka altına alınmasını eleştiren üç genç, 9 Eylül’den bu yana hala tutuklular. Eleştirilen bu kayyım kararını, aslında sadece gençler değil mahkemeler de yok saydı. Hem Yüksek Seçim Kurulu hem de Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul’da böyle bir uygulamanın geçersizliğini ortaya koydu.

Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe’nin suçu, gençlerin gerçekleri haykırmaktan, doğruları söylemekten korkmayacağını kanıtlamak. Abdullah Esin’in yüksek lisans tezini teslim almayan, Nur Betül Aras’ın çocuğunu annesinden ayıran, Ömer Faruk Mangaltepe’nin tweetlerini bile tehdit olarak gören kötülük, korkaklığın yansımasıdır. Gençlerin sesini, sözünü ve kararlılığını hedef alan korkaklık, yenilmeye mahkumdur. Eleştiri ve haksızlığa karşı direniş, suç değil haktır."

İlgili Konular: #CHP #İstanbul #polis #abluka

İlgili Haberler

CHP'den ihraç edilen kayyum Gürsel Tekin'den ilk açıklama
CHP'den ihraç edilen kayyum Gürsel Tekin'den ilk açıklama Kayyum Gürsel Tekin, hakkındaki ihraç kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Sizler bu partiden gittiğinizde, bu partiyi şaibelerden, kişisel hırslardan arındırdığınızda Cumhuriyet Halk Partisi daha da büyüyecek" dedi.
'Kayyum kalsın' demişti... Mahkeme 'Gürsel Tekin' kararının gerekçesini açıkladı!
'Kayyum kalsın' demişti... Mahkeme 'Gürsel Tekin' kararının gerekçesini açıkladı! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimini görevden alan, İstanbul 45. Asliye Mahkemesi, CHP'nin itirazına ilişkin verdiği kararının gerekçesini açıkladı. İşte ayrıntılar...
CHP'nin 'kayyum' itirazına ret... CHP'li Günaydın'dan HSK'ye kritik çağrı!
CHP'nin 'kayyum' itirazına ret... CHP'li Günaydın'dan HSK'ye kritik çağrı! İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına yaptığı itirazı reddetmesine ilişkin açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Hakimler Savcılar Kurulu’nu göreve davet ediyoruz. İstanbul’un seçilmiş İl Başkanı görevinin başındadır; CHP’de bu görevlere gelmenin yolu mahkemeler değil, kongrelerdir" dedi.