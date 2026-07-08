CHP'li Gülcan Kış: 'İşçi 12 gün devlete, 18 gün evine çalışıyor'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, çalışanların yaşadığı geçim sıkıntısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. AKP'nin ekonomi politikalarını eleştiren Kış, Türkiye'de emeğin giderek değersizleştiğini savunarak, milyonlarca işçinin maaşını almadan önce vergi, kesintiler ve enflasyon nedeniyle ciddi gelir kaybına uğradığını söyledi.

Kış, "Bugün Türkiye'de işçi ayın 30 gününün yaklaşık 12 gününü devlete; vergiye, kesintilere ve enflasyona çalışıyor. Kendi evi, mutfağı ve çocukları için geriye sadece 18 gün kalıyor. Bu tablo ekonomik başarı değil, Saray iktidarının emekçiye çıkardığı faturadır" ifadelerini kullandı.

'ALIM GÜCÜ 23 BİN LİRAYA GERİLEDİ'

İktidarın ücret artışlarını öne çıkardığını ancak vatandaşın satın alma gücünün hızla eridiğini belirten Kış, 33 bin 30 liralık brüt asgari ücretin gerçek alım gücünün 23 bin 89 liraya kadar düştüğünü belirtti. Yılın ilk altı ayında yaklaşık 10 bin liralık kayıp yaşandığını ifade eden Kış, "Maaş yerinde duruyor ama hayat pahalılığı koşuyor. İşçinin cebi her ay biraz daha boşalıyor" dedi.

Bu kaybın yalnızca ekonomik bir veri olmadığını söyleyen Kış, "O kaybolan para çocuğun beslenme çantasıdır, sofradan eksilen ettir, ödenemeyen kiradır, alınamayan ayakkabıdır" değerlendirmesinde bulundu.

'17 MİLYON EMEKÇİNİN CEBİNDEN 1 TRİLYON 167 MİLYAR LİRA ÇIKTI'

Çalışanların yüksek enflasyonun yanı sıra ağır vergi yükü altında ezildiğini savunan Kış, yılın ilk yarısında emekçilerin toplam gelir kaybının 1 trilyon 167 milyar lirayı aştığını ifade etti. "Saray'ın ışıkları hiç sönmezken vatandaş elektrik faturasını nasıl ödeyeceğini düşünüyor" diyen Kış, bir yanda israfın diğer yanda ise geçim mücadelesi veren milyonların bulunduğunu söyledi.

'ORTALAMA İŞÇİ MAAŞININ YÜZDE 40'I CEBİNE GİRMEDEN ERİYOR'

Ortalama ücretle çalışan bir işçinin yalnızca haziran ayında 25 bin 922 liralık gelir kaybına uğradığını kaydeden Kış, "Bugün ortalama ücretle çalışan bir işçi maaşının yaklaşık yüzde 40'ını daha cebine koyamadan kaybediyor. Bunun anlamı işçinin önce devlete, sonra evine çalışmasıdır" ifadelerini kullandı.

'ASGARİ ÜCRET 45 BİN 800 LİRAYA ÇIKARILMALI'

CHP'nin asgari ücretin 45 bin 800 liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sunduğunu anımsatan Kış, bunun siyasi değil sosyal bir zorunluluk olduğunu kaydetti. TBMM Genel Kurulu'na çağrıda bulunan Kış, Meclis'in yeniden çalışmalarına başlamasının ardından teklifin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alması gerektiğini belirtti. Kış, "Vatandaşın beklemeye tahammülü kalmadı. Asgari ücretin artırılması artık keyfi bir tercih değil, sosyal devletin yerine getirmesi gereken anayasal bir sorumluluktur. Biz emeğin hakkını, alın terinin değerini ve vatandaşın insanca yaşayacağı bir ücreti savunmaya devam edeceğiz. Sarayın değil, milletin bütçesini büyüten bir ekonomi mümkündür" dedi.