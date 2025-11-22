CHP’li Günaydın: 'TRT’nin iftira yayını serbest protesto edilmesi yasak'

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın, Ekrem İmamoğlu ve İBB duruşmalarının TRT’de canlı yayınlanması talebiyle Akmerkez önünden başlayarak TRT Ulus binası önüne yapacağı yürüyüş çevik kuvvet ve TOMA'lar tarafından engellendi.

CHP'liler, çevik kuvvetin engelini aşarak TRT'nin Ulus'taki binasına ulaşmayı başardı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaşanan bu engellemeye sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki gösterdi.

"TRT’NİN İFTİRA YAYINI SERBEST BU TUTUMUN PROTESTO EDİLMESİ YASAK"

Günaydın paylaşımında şunları kaydetti:

"Vergilerimizle çalışan devlet televizyonu TRT’nin yandaşlığı aşan iftira yayını yapması serbest, bu tutumun protesto edilmesi yasak.. Yasaklarınızla birlikte ve hep beraber, tarihin çöplüğüne gideceksiniz.."