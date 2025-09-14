CHP’li Gürer büyük kayba dikkat çekti! AKP iktidarın 19 futbol sahası büyüklüğünde tarım alanı…

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti iktidarında Türkiye’nin tarım alanlarında yaşanan ciddi küçülmeye işaret etti. Resmî verilerle tarımsal üretimin bel kemiğini oluşturan ekilebilir alanlar ve sebze bahçelerindeki kayba dikkite çiken Gürer, ''Son 22 yılda Türkiye, 2,5 milyon hektar tarım arazisini kaybetti; bu, neredeyse 5 İstanbul, 2,5 Kıbrıs büyüklüğünde bir alan anlamına geliyor. Ekilen tarım alanları 1,1 milyon hektar azalırken, sebze bahçelerinin yüzde 20’si yok oldu. Her saat kaybolan tarım arazisi ise yaklaşık 18,5 futbol sahası büyüklüğünde'' dedi

"TÜRKİYE’NİN TOPLAM TARIM ALANI 2024 YILI SONUNDA 24 MİLYON 24 BİN HEKTARA GERİLEDİ"

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye’nin toplam tarım alanı 26 milyon 579 bin hektar iken, 2024 yılı sonunda 24 milyon 24 bin hektara gerilediğini, bunun toplamda 2 milyon 555 bin hektar kayıp anlamına geldiğini ve oransal olarak yüzde 6,2’lik bir azalmaya tekabül ettiğini belirten Gürer, İstanbul’un yaklaşık 4,8 katı (İstanbul:5.461 km²), Kıbrıs’ın 2,5 katı (Kıbrıs: 9.251 km²),İsrail’den daha büyük (İsrail: 22.072 km²) toprak kaybının olduğunu ifade etti.

"2002’DE 930 BİN HEKTAR OLAN SEBZE BAHÇELERİ, 2024 YILI SONUNDA 741 BİN HEKTARA GERİLEDİ"

CHP'li Gürer, doğrudan üretim yapılan ekilen tarım alanlarında da benzer bir küçülme yaşandığını, 2002 yılında 17 milyon 935 bin hektar olan ekilen tarım alanının, 2024 yılı sonunda 16 milyon 822 bin hektara indiğini, bu durumun 1 milyon 113 bin hektarlık azalma ve yüzde 6,2’lik kayıp anlamına geldiğini belirterek, ''Yani çiftçinin doğrudan üretim yaptığı tarlaların önemli bir bölümü ya ekim dışı bırakıldı ya da farklı amaçlarla kullanıldı" dedi.

Sebze üretiminin yapıldığı alanlarda düşüşün sürdüğünü belirten CHP’li Ömer Fethi Gürer, ''2002’de 930 bin hektar olan sebze bahçeleri, 2024 yılı sonunda 741 bin hektara geriledi. Bu, 189 bin hektarlık kayıp ve yüzde 20,3’lük oransal düşüş anlamına geliyor. Yani her 5 sebze bahçesinden 1’i kayboldu'' ifadelerini kullandı.