CHP’li Gürer kuraklığın Türkiye’ye faturasını açıkladı: ‘Kuraklık dörtnala geliyor’

Türkiye’de son yıllarda etkisini giderek artıran kuraklık, yalnızca tarım ürünlerini değil hayvancılığı da vurdu. Sulak alanlara bağımlı olan manda yetiştiriciliği de tehdit altında olan alanlardan yalnızca biri. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, alanda yaptığı inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Kuraklık gölleri ve dereleri kurutuyor. Yeraltı suları çekiliyor. Su kaynaklarının tükenişi hayvan varlığını da olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

‘1 MİLYON 600 BİNDEN 170 BİNE’

Türkiye’de 1960 yılında 1 milyon 600 bin manda bulunuyorken, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, bu sayı bugün 170 bine geriledi. Gürer konuya ilişkin, mandanın, beslenmeden taşımacılığa çeşitli alanlarda kullanıldığını fakat artık pek çok ilde bu hayvana rastlamanın mümkün olmadığını söyledi. Mandanın yaşam koşullarının doğrudan iklim değişikliğinden etkilendiğini de vurgulayan Gürer, “Manda, su kaynaklarının tükenmesiyle artık hobi hayvanı olarak sınırlı ölçüde yetiştiriliyor. Her bölgeye birkaç tane manda bile düşmüyor” dedi.

‘ÇÖLLEŞME RİSKİ ARTIYOR’

Gürer, bu sorunun iklim değişikliğinin en çarpıcı göstergelerinden biri olduğunu belirterek, “Manda su olmadan yaşayamaz. Kuraklık önümüzdeki süreçte devam ederse mevcut hayvanların yaşamları daha da zorlaşacak. Su, Orta Anadolu için büyük soruna dönüşmüş. Göçmen kuşlar dahi sulak arazi arayışında. Kuraklık dörtnala geliyor” dedi.

Gürer, kuraklığın yalnızca üretimi değil yeraltı kaynaklarını da vurduğunu, susuzluğun yeraltı sularını Orta Anadolu’da 15 metreden 200 metre derinliğe kadar düşürdüğünü söyledi. Sulama yöntemlerinin değişmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, “Orta Anadolu’ya su gelmezse gıda krizi gelir. İktidar, 2026 yatırımlarında suya özel bir yer açmazsa gidiş iyi değildir. Yokuşa doğru süreç hızla ilerlemekte, çölleşme riski artmaktadır” dedi.