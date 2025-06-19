CHP'li Halıcı'nın taciz iddiasıyla gündeme gelen okul müdürüne ilişkin soru önergesine Bakan Tekin'den yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı’nın taciz iddiasıyla gündeme gelen okul müdürüne ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta şahısın okul müdürü olarak atanndığını doğruladı. Tekin, okul müdürü O.Ç.’nin hakkında 2021 yılında Isparta Valiliği’nin onayıyla başlatılan soruşturma sonucunda devlet memurluğundan çıkarıldığı, Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin bu kararı iptal etmesi üzerine müdür olarak atandığı, 4 yıllık görev süresini tamamladıktan sonra istifa ettiğini belirtti.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, önergesinde O.Ç.'nin 2021 yılında genç bir kızın evine izinsiz girdiği gerekçesiyle gözaltına alındığını hatırlatarak, bu kişinin bir ilkokula müdür olarak atanmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Söz konusu atamanın kamu vicdanını yaraladığını vurgulayan Halıcı, öğrencilerin güvenliği açısından alınan önlemlerin açıklanmasını talep etmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soru önergesine verdiği yanıtta O.Ç. hakkında 2021 yılında Isparta Valiliği’nin onayıyla bir soruşturma başlatıldığını ve bu süreçte kişinin devlet memurluğundan çıkarıldığını belirtti. Ancak Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin bu kararı iptal ettiğini ve O.Ç.'nin yeniden öğretmen olarak atandığını kaydeden Bakan Tekin, O.Ç.’nin yöneticilik için yaptığı ilk başvurunun Isparta Valiliği tarafından reddedildiğini, ancak mahkeme kararı sonrasında bu defa Eğirdir Yukarıgökdere Mustafa Köklü İlkokulu’na müdür olarak atandığını belirtti. Tekin, O.Ç.’nin 4 yıllık görev süresini tamamladığı ve ardından istifa ettiğini ifade etti.

Tekin, yanıtında Isparta Valiliği’nin görüşlerine de yer verdi. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının yalnızca ilk defa memuriyete atananlara yapılabildiğini belirten Valilik; yöneticilik görevinin "ikinci görev" kapsamında değerlendirildiğini ve bu nedenle güvenlik soruşturması ya da arşiv taraması yapılamadığını bildirdi. Ayrıca O.Ç.’nin memuriyetten çıkarılma cezasının mahkeme kararıyla iptal edildiği ve şu an hakkında herhangi bir idari cezanın bulunmadığı kaydedildi.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BU KONUDA ÇOK DAHA HASSAS VE SORUMLU''

Tekin’in yanıtına tepki gösteren Tekin, şu açıklamayı yaptı:

"Genç bir kızın evine izinsiz girdiği iddiasıyla gözaltına alınmış bir şahsın, çocukların eğitim gördüğü bir kurumda yönetici yapılması kabul edilemez. Hukuki süreçler kişiyi aklamış olabilir, ancak kamu vicdanı bu kararı kabul etmiyor. Çocukların ve velilerin güvenliği her şeyden önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda çok daha hassas ve sorumlu davranmalıdır."