CHP’li İBB Meclis üyelerinden ortak ‘mutlak butlan’ bildirisi: ‘Kayyum sıfatından fazlasını taşıyamazlar!’

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, mutlak butlan kararına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.

Açıklamada, CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde birinci parti olmasının ardından iktidarın hedefi haline geldiği savunularak, partiye ve CHP'li belediyelere yönelik operasyonların bu sürecin parçası olduğu ifade edildi.

Bildiride, CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik süreçlerin siyasi nitelik taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "İktidarın son çare olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeye, sarayın muhalefet partisini yaratmaya giriştiği" belirtildi.

İBB Meclis üyeleri, mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararına tepki göstererek şu değerlendirmede bulundu:

"Amaç bellidir. Butlan kararı, sadece iktidarın amacına hizmet etmek için kurgulanmış elverişli bir araçtır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’dir. Mahkeme kararlarının arkasına sığınarak CHP Genel Merkezi'ne oturanlar bilmelidir ki kayyum sıfatından fazlasını taşıyamazlar. Kayyumların görevi ise bellidir. 38. Kurultayı, ardından yapılan 39. Kurultayı ve Olağanüstü Kurultayın tamamını yok sayma niyetinde iseler, tüzüğümüz açıktır ve derhal kurultay toplanmalıdır.

Aksine yapılacak her davranış, seçimleri kaybedip mahkeme kararına dayanarak Genel Başkanlık yapma iddiası, sadece ve sadece iktidar işbirlikçiliğidir.”

Meclis üyeleri, CHP tüzüğünün açık olduğunu belirterek kurultayın derhal toplanması gerektiğini savundu.

Ortak açıklamanın tam metni şöyle oldu:

“Cumhuriyet Halk Partisi İBB Meclis üyeleri olarak Halk Partisi 103 yıllık tarihinde görülmemiş bir saldırı altındadır.

Saldırıların sebebi bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi, 2024 Yerel seçimleri ile 47 yıl sonra 1. parti olmuş ve AKP iktidarının korkulu rüyası haline gelmiştir.

“İstanbul’u kaybeden, Türkiye’yi kaybeder” diyen İktidar Partisi Genel Başkanı kehanetinin gerçek olacağı korkusu ile önce İBB olmak üzere tüm CHP’li belediyeleri bürokratik engellemelere tabi tutmaya bu yeterli olmayınca, ekonomik bir pres altına almak için kaynaklarını kesmeye ve bu da yeterli olmayınca yasaları değiştirmeye başlamıştır. Bütün bu tedbirler de halkın teveccühünü engellemeye yetmeyince Ekrem İmamoğlu’na karşı 19 Mart darbe süreci devreye sokulmuştur. Cumhurbaşkanlığı seçilme gereklerinden biri olduğu için 30 yıllık üniversite diploması iptal edilmiştir.

Ve son bir yıldır, iktidarın tarihte görülmemiş şekilde CHP’ye ve belediyelerimize yönelik insafsız operasyonlarına rağmen Genel Başkanımız Özgür Özel, 19 Mart darbesine karşı milim geri adım atmamış, yol arkadaşlarını yarı yolda bırakmamış, tüm tehditlere rağmen inanç ve kararlılıkla yoluna devam etmiştir.

Genel Başkanımız Özgür Özel’in 100’den fazla miting yaparak kararlılıkla mücadelesi, İl Başkanımızın aleyhinde açılan onlarca davaya rağmen bir adım geri adım atmaması, başta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere tutuklu Belediye Başkanlarımız ve örgütümüzün dik duruşu karşısında, bir taraftan büyük bir yönetim krizi yaşayan ve her geçen gün eriyen iktidar, son çare olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ni bölmeye, sarayın muhalefet partisini yaratmaya girişmiştir.

Amaç bellidir… Butlan kararı, sadece iktidarın amacına hizmet etmek için kurgulanmış elverişli bir araçtır.

Kasım 2023 yılında yapılmış Kurultayı hile ile kazandılar denilen Başkanlarımız Silivri zindanlarında tutsak edilmişken Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi, o kurultayın üzerine önce aynı delegelerle Olağanüstü ve ardından mahallelerden başlayarak milyonların iradesini temsil eden 39. Olağan Kurultayı’nı yapmış ve Genel Başkanımız Özgür Özel yeniden Genel Başkanımız seçilmiştir.

Cebinde CHP kimliği taşıyan ama AKP ajanı olmuş birkaç kişinin verdiği asılsız ihbar dilekçeleriyle, Anayasayı, YSK yetkilerini yok sayarak güdümlü mahkemelerin tedbir kararlarına dayanarak kimse milyonların iradesine ipotek koyamaz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’dir.

Genel Başkanlığı döneminde girdiği bütün seçimleri kaybedenleri CHP Genel Merkezi’ne yeniden oturtan güçlerin amacı bellidir. Amaç, CHP’yi birinci parti yapan kadroları tasfiye etmek, halkın iktidarını engellemektir.

Ancak bu güçler bilmektedir ki Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün ve delegelerinin helal oyları ile 2023 yılından bu yana üç farklı kurultayda seçilmiş, YSK’dan mazbatasını almış Genel Başkanımızdır.

Mahkeme kararlarının arkasına sığınarak CHP Genel Merkezi’ne oturanlar bilmelidir ki kayyum sıfatından fazlasını taşıyamazlar. Kayyumların görevi ise bellidir. 38. Kurultayı, ardından yapılan 39. Kurultayı ve Olağanüstü Kurultayın tamamını yok sayma niyetinde iseler, tüzüğümüz açıktır ve derhal kurultay toplanmalıdır.

Aksine yapılacak her davranış, seçimleri kaybedip mahkeme kararına dayanarak Genel Başkanlık yapma iddiası, sadece ve sadece iktidar işbirlikçiliğidir.

Cumhuriyet Halk Partisi, tarihi boyunca ne askeri darbelere ne de saray darbelerine boyun eğmedi, eğmeyecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi İBB Meclis Üyeleri olarak yerimiz bellidir.

Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel, İl Başkanımız Özgür Çelik, Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun yanında ve yol arkadaşları olarak halkın iktidarı için kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.”