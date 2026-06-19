CHP'li ilçe başkanının oğlu İspanya'da yaşamını yitirdi

CHP Derik İlçe Başkanı Mehmet Çaplık'ın oğlu Aziz Çaplık, çalışmak amacıyla 6 yıl önce İspanya'ya gitti. Bir süredir İspanya'da yaşayan Çaplık, 19 Mayıs'ta rahatsızlanmasının ardından Barcelona'daki hastaneye kaldırıldı.
Yapılan tetkiklerde boyun tümörü teşhisi konulan 28 yaşındaki Çaplık, tedavi gördüğü hastanede 11 Haziran'da yaşamını yitirdi.
CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK
Ailenin girişimleriyle cenazenin Türkiye'ye nakli için gerekli işlemlerin tamamlandığı öğrenildi. Aziz Çaplık'ın cenazesinin 21 Haziran'da hava yoluyla Türkiye'ye getirileceği belirtildi.
DERİK'TE TOPRAĞA VERİLECEK
Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na ulaştırılacak cenazenin, daha sonra memleketi Mardin'in Derik ilçesine götürülerek Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hacı Abdullah Akın Mezarlığı Aile Kabristanı'nda defnedileceği bildirildi.