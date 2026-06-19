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CHP'li ilçe başkanının oğlu İspanya'da yaşamını yitirdi

CHP'li ilçe başkanının oğlu İspanya'da yaşamını yitirdi

19.06.2026 18:15:00
Güncellenme:
DHA
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CHP'li ilçe başkanının oğlu İspanya'da yaşamını yitirdi

Çalışmak için 6 yıl önce İspanya'ya giden CHP Derik İlçe Başkanı Mehmet Çaplık'ın oğlu Aziz Çaplık, bir süre önce teşhis edilen boyun tümörü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 28 yaşında hayatını kaybetti.
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CHP Derik İlçe Başkanı Mehmet Çaplık'ın oğlu Aziz Çaplık, çalışmak amacıyla 6 yıl önce İspanya'ya gitti. Bir süredir İspanya'da yaşayan Çaplık, 19 Mayıs'ta rahatsızlanmasının ardından Barcelona'daki hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde boyun tümörü teşhisi konulan 28 yaşındaki Çaplık, tedavi gördüğü hastanede 11 Haziran'da yaşamını yitirdi.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Ailenin girişimleriyle cenazenin Türkiye'ye nakli için gerekli işlemlerin tamamlandığı öğrenildi. Aziz Çaplık'ın cenazesinin 21 Haziran'da hava yoluyla Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

DERİK'TE TOPRAĞA VERİLECEK

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na ulaştırılacak cenazenin, daha sonra memleketi Mardin'in Derik ilçesine götürülerek Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hacı Abdullah Akın Mezarlığı Aile Kabristanı'nda defnedileceği bildirildi.

İlgili Konular: #CHP #İspanya #Derik