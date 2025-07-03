CHP’li İlgezdi, aile hekimlerinin şikayetlerini anlattı: ‘Hasta gelmiyor diye maaşları kesiliyor’

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, sağlıkçıların itirazlarına karşın değiştirilen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne ilişkin konuştu. Yönetmelik yüzünden hekimlerin ücretlerinde kesintiler yaşandığını belirten İlgezdi “Aile hekimlerinden haziran ayı itibariyle ‘son altı ay başvuru yapmayan ödemeye esas hasta nüfusları’ üzerinden ciddi paralar kesiliyor. Geçen aya kadar böyle bir kesinti kalemi yokken bu ay aile hekimlerinin tamamına yakınından kesintiler yapılıyor. Bana gelen bordrolardan birinde hastaların gelmemesi nedeniyle hekimin maaşından 20 bin lira kesildiğini görüyorum. Böyle bir garabet anca AKP iktidarında olur” ifadelerini kullandı.

Yeni yönetmelik sonrası bordrolarda antibiyotik, ağrı kesici ya da mide koruyucu ile ilgili kesintilerin bordroda açıkça yazıldığının altını çizen İlgezdi, “Aile hekimimizin bordrosunda ‘AB’ antibiyotik, ‘AE’ antienflamatuvar (ağrı kesici) ve ‘PPİ’ proton pompa inhibitörü (mide koruyucu) kesintileri ile ilgili bölümler var. Vatandaşın ihtiyacı olan ilacı yazdığı için hekimlerimiz bu kalemlerden teşvik alamıyor. Bu yüzden maaşları sadece bu ilaçları yazmak durumunda kaldıkları için 2-3 bin tl arası kesintiye uğruyor” dedi.

‘MEMNUNİYET ÖDEMESİ VAR’

Memnuniyet ödemesi uygulaması olduğunu da söyleyen İlgezdi “Hastaların muayene sonrası e-Nabız üzerinden yaptığı puanlamaya göre yaklaşık 3 bin liralık bir ödeme alabiliyorlar. Bu desteği almanın şartı aile hekiminin memnuniyet oranı, il ortalamasının üstünde olması. Hasta geliyor, hekimden ilaç yazmasını istiyor. Hekim ilaç yazarsa maaşından para kesiliyor. Hekim ilaç yazmazsa hasta e-Nabız üzerinden hekime kötü puan veriyor, hekimin maaşı yine eksik yatıyor” tepkisini gösterdi.